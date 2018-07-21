تشيبكويتش تحطم الرقم القياسي لسباق الموانع

مونت كارلو (رويترز)

حطمت الكينية بياتريس تشيبكويتش الرقم القياسي العالمي لسباق ثلاثة آلاف متر موانع سيدات، بفارق أكثر من ثماني ثوانٍ في أمسية عامرة بالمفاجآت في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. وتم تسجيل أفضل عروض أو معادلة ما سبق وذلك في ست منافسات أخرى. وسجلت تشيبكويتش (27 عاماً)، وهي الأسرع بالفعل هذا العام، زمناً بلغ ثماني دقائق و44.32 ثانية لتحطم الرقم السابق البالغ ثماني دقائق و52.78 ثانية والمسجل باسم البحرينية روث جيبيت في 2016.

وقالت تشيبكويتش: «أنا في غاية الامتنان لما حدث. قلت ذلك منذ البداية ومنذ اللفة الأولى. كنت أشاهد الزمن الذي أسجله على الشاشة وكنت أعرف أنني سأحطم الرقم القياسي العالمي». وكان أفضل زمن سابق لتشيبكويتش هو ثماني دقائق و59.36 ثانية في باريس الشهر الماضي، وأنهت في المركز الرابع في أولمبياد ريو 2016 وفي بطولة العالم في لندن 2017. وأنهت الأميركية كورتني فريركس الحاصلة على فضية بطولة العالم المركز الثاني، مسجلة رقماً قياسياً لأميركا الشمالية، وبلغ تسع دقائق و00.85 ثانية.

وقالت فريركس:«كان السباق لا يصدق. ثماني ثوانٍ أقل من الزمن القياسي العالمي. إنها خطوة ضخمة بالنسبة لهذا السباق».

وسجل نواه لايلز أفضل زمن شخصي له في سباق 200 متر، وسجل 19.65 ثانية في أداء آخر باهر هذا الموسم. وقال العداء الأميركي الذي سيحتفل بعيد ميلاده 21 هذا الأسبوع: «لم أحقق أفضل بداية لي لكنني استطعت أن أتدارك الموقف وأستجمع قواي». وفي زمن آخر جديد في عام 2018، سجلت العداءة شوني ميلر-ويبو من الباهاما أفضل زمن لها على مدار مسيرتها في سباق 400 متر بعد أن قطعت مسافة السباق في 48.97 ثانية، بينما فاز نايجل اموس من بوتسوانا بسباق 800 متر مسجلاً دقيقة واحدة و42.14 ثانية. وفاز الكيني تيموثي تشيريوت بسباق 1500 متر مسجلاً ثلاث دقائق و28.41 ثانية.

وفاز المغربي سفيان البقالي الحائز على الميدالية الفضية في بطولة العالم بسباق الموانع للرجال مسجلاً سبع دقائق و58.15 ثانية، بينما عادل الروسي دانييل ليسنكو أفضل رقم تم تسجيله هذا الموسم في القفز العالي بقفزة بلغت 2.40 متر. وواصلت عداءة جنوب أفريقيا كاستر سيمينيا بطلة الأولمبياد والعالم هيمنتها على سباق 800 متر رجال، وفازت به للمرة 26 على التوالي مسجلة دقيقة واحدة و54.60 ثانية. ولم تخسر سيمينيا في هذا السباق منذ 2015.