شباب سيتي يخسر ودياً أمام دورتموند

شيكاغو (أ ف ب)

استهل المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي بيب جوارديولا تحضيراته للموسم الجديد بخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني صفر-1، على ملعب «سولدر فيلد» في مدينة شيكاغو الأميركية، في مسابقة كأس الأبطال الدولية التحضيرية في كرة القدم.

وشهد المباراة 34269 متفرجاً، وخاضها جوارديولا بتشكيلة من اللاعبين الشبان. وسجل هدف الفوز لبوروسيا دورتموند المهاجم ماريو جوتزة صاحب هدف الفوز لألمانيا على الأرجنتين في نهائي مونديال 2014 بعد التمديد، في الدقيقة 28 من ركلة جزاء في مرمى الحارس كلاوديو برافو، إثر عرقلة زمليه الأميركي كريستيان بوليسيتش داخل المنطقة من قبل الأوكراني الكسندر زينتشينكو.

وأشرك سيتي مهاجمه الجديد الجزائري رياض محرز الذي انتقل إليه من ليستر سيتي مقابل 75 مليون دولار، ولاعب الوسط الناشئ فيل فودن (18 عاماً)، والحارس الدولي السابق جو هارت احتياطياً في ظهوره الأول مع الفريق منذ أغسطس 2016، بعد إعارته إلى تورينو الإيطالي ثم وستهام الانجليزي. وأبدى جوارديولا رضاه عن مستوى فريقه، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يتدربوا مع بعضهم كثيراً. وأضاف المدرب الإسباني «واجهنا أحد أفضل الفرق في ألمانيا، وقدمنا الكثير من الأشياء المفيدة للاعبينا الشبان. كانت الشجاعة والكثافة والرغبة في اللعب جيدة للغاية. أنا مرتاح جداً». ويلتقي بوروسيا دورتموند اليوم في مباراته الثانية في المسابقة، فريق ليفربول الانجليزي على ملعب بنك أوف أميركا في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.