«الميركاتو» ينتظر «الضربة الكبرى»

أنور إبراهيم (القاهرة)

حتى إشعار آخر، ما زالت صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي هي الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، إذ أن «الدون» البالغ من العمر 34 عاماً نجح في الحصول على مبتغاه من إدارة «السيدة العجوز» التي وافقت على منحه 30 مليون يورو سنوياً في عقد يمتد 4 سنوات، ولم تتردد في دفع 105 ملايين يورو لإدارة النادي الملكي، لأنها تعرف جيداً أنه بمقدورها أن تحقق من وراء وجود رونالدو في صفوف اليوفي أضعاف هذا المبلغ خلال مدة العقد.

وفي تقرير لموقع «ياهو سبورت» قال إن «الميركاتو» الصيفي مازال في انتظار «الضربة الكبرى» أي صفقة من العيار الثقيل تعيد إلى الأذهان صفقة نيمار في الموسم الماضي والتي بلغت قيمتها 222 مليون يورو. وأضاف التقرير أنه أذا كانت الصفقات التي تمت خلال الفترة الماضية لم يتجاوز أي منها حاجز المئة مليون يورو باستثناء صفقة رونالدو، فإنه من المتوقع أن تأتي الضربة القادمة من إسبانيا، وتحديداً من ريال مدريد الذي يريد تعويض رحيل نجمه الأول كريستيانو، بضم نجم آخر كبير يصلح لأن يكون واجهة لهذا النادي العريق خلال السنوات المقبلة، وإذا كان فلورنتينو بيريز رئيس الريال قد وضع في ذهنه أن البلجيكي إيدن هازارد هو النجم الذي يحقق له مراده، فإنه مازال «بخيلاً» في ما يعرضه على إدارة تشيلسي للموافقة على بيعه؛ إذ لم يعرض أكثر من مئة مليون يورو، في الوقت الذي تطلب فيه إدارة «البلوز» ما لا يقل عن 200 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن نجمها البلجيكي الذي تألق مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الأخير.. صحيح أن هذا المبلغ من الممكن التفاوض بشأنه، إلا أن تشيلسي لن يوافق إذا ما قل المبلغ في النهاية عن 150 مليون يورو.

وتفيد التقارير التي تنشرها الصحافة والمواقع الرياضية العالمية إلى أن هناك أكثر من اسم قد يكسر حاجز المئة مليون، ومن بين هذه الأسماء هازارد الذي يريده الريال، وأيضاً الأرجنتيني جونزالو هيجوايين الذي يسعى اليوفي إلى بيعه لتحقيق التوازن المالي الضروري بعد شراء رونالدو، ويعتبر تشيلسي أكثر نادٍ قريب من ضم هيجوايين بشرط أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق مناسب فيما يتعلق بالقيمة السوقية للأرجنتيني. وهناك أيضاً الويلزي جاريث بيل الذي قد يفكر بيريز في بيعه إذا ما نجحت محاولاته في استقدام هازارد، أو يبقي على بيل نظراً للرغبة التي أبداها لوبيتيجي المدير الفني الجديد في الإبقاء عليه، وبيع الفرنسي كريم بنزيمة الذي يفتقد وجود مواطنه زين الدين زيدان الذي كان يدافع عنه وعن بقائه.. بنزيمة مطلوب في إيه سي ميلان الإيطالي بعد أن رفض رئيس نادي نابولي فكرة ضمه هو والأرجنتيني دي ماريا بحجة كبر سنهما.

وحتى تتم الصفقة المنتظرة التي تجعل ختام الميركاتو الصيفي نارياً، نشرت صحيفة ليكيب ترتيباً لأغلى الصفقات التي تمت حتى الآن في أنجلترا وإسبانيا وإيطاليا على وجه التحديد، فجاء بعد رونالدو (105 ملايين يورو) حارس المرمى البرازيلي أليسون (75 مليون يورو - من روما لليفربول) ثم رياض محرز (68 مليون يورو- من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي) وتوماس ليمار( 70 مليون يورو- من موناكو إلى أتليتكو مدريد) وكل من نابي كيتا من لايبزج إلى ليفربول، وفريد من شاختار دونتيسك إلى مانشستر يونايتد (مقابل 60 مليون يورو لكل منهما) وجورجينيو من نابولي إلى تشيلسي (56 مليون يورو) وفابينيو من موناكو إلى ليفربول (45 مليون يورو).