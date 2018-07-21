ابن جذلان: فقدنا إنساناً خلوقاً

علي الزعابي ( أبوظبي )

أبدى صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، حزنه الشديد لرحيل المدافع محمد عبدالله الحمادي الذي وافته المنية أمس الأول إثر حادث أليم، سائلاً المولى له الرحمة والمغفرة ويلهم لأهله الصبر، مؤكداً في الوقت ذاته بأن النادي فقد إنساناً صاحب أخلاق عالية وأدب واحترام متبادل قبل أن يفقد لاعباً جيداً له مستقبل باهر في كرة القدم الإماراتية.

وقال: فقدنا شخصاً محبوباً من الجميع، سواء من الجهاز الفني والإداري ومن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وكان نادي الظفرة قد ألغى مرانه الأساسي عصر الأمس حداداً على وفاة الحمادي، اللاعب الذي انتقل إلى فريق الظفرة في الموسم الماضي قادماً من نادي الجزيرة، وكان أحد الركائز الأساسية في منتخبات المراحل السنية طوال مشواره الكروي، وخاض في الموسم الماضي في صفوف ناديه الظفرة 3 مباريات في دوري الخليج العربي، وكان من المقرر أن يتم الاعتماد عليه كثيراً في الموسم الجديد قبل أن يدركه الموت.