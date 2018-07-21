قادري يكمل منظومة «دفاع السماوي»

أمين الدوبلي(أبوظبي)

تواصل شركة كرة القدم بنادي بني ياس تدعيم الفريق الأول للكرة بعدد من الصفقات، لتعزيز خطوط الفريق، من أجل الظهور بشكل جيد في منافسات الموسم المقبل وعلى رأسها دوري الخليج العربي.

وقد بدأت جهود رحلة دعم صفوف الفريق بعد صعود الفريق الأول إلى دوري الأضواء متصدراً مسابقة دوري الدرجة الأولى، وحاصلا على اللقب، حيث قامت إدارة الكرة بالتعاقد مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف جروشيتش صاحب الـ 48 عاماً، وبعد حضوره وإنهاء إجراءات العقد اصطحب معه عددا من الاسطوانات المدمجة، وشرائط الفيديو لمباريات الفريق، حيث تابعها بعناية على مدار شهر كامل، حتى كون رأياً فنياً عن الفريق، ما يحتاج إليه، وما يتميز به، وقدم تقريراً إلى إدارة النادي بتلك الاحتياجات والتي على ضوئها بدأت عملية البناء والتطوير.

وكانت عودة فواز عوانه إلى ناديه السماوي هي أولى الصفقات لدعم خط الوسط، وتعزيز الصفوف، حيث تم التعاقد معه في 12 يونيو الماضي، ثم تعاقد النادي مع اللاعب الكولومبي أورتيجا الذي يملك قدرات هجومية كبيرة في خط الوسط والأطراف، ويملك مقومات بناء الهجمات وإنهائها في شباك المنافسين.

ثم جاءت صفقة أمس الأول التي جرى التخطيط لها منذ عدة أسابيع، والعمل فيها بهدوء وتركيز، بالحصول على توقيع الغاني قادري محمد لاعب الوسط قادماً من الدوري النمساوي وذلك لمدة عام، حيث كان يرتدي قميص نادي أوستيريا، وسبق له أن مثل منتخب بلاده على مستوى الشباب، لتكون تلك الصفقة هي الثانية بالنسبة للأجانب في قلعة السماوي، مع استمرار مساعي دعم الفريق، واستكمال صفوفه، لتحقيق طموحات جماهيره التي وقفت خلفه في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، وساندته بكل ما تملك حتى عاد إلى موقعه الطبيعي في دوري الأضواء.

ويملك قادري قدرات هائلة في الدفاع والهجوم للعب في أكثر من مركز بداية من ارتكاز الوسط، مرورا بصانع الألعاب، وانتهاء بمركز قلب الدفاع وهو مركزه الرئيسي.

وسوف يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق في هولندا حيث، كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى هناك أمس.