«الإمبراطور» يعقد شراكة استراتيجية للتجهيزات الرياضية

دبي (الاتحاد)

غادر البرازيلي فابيو دي ليما، معسكر نادي الوصل المقام حالياً في ألمانيا، عائداً إلى دبي عقب تعرضه للإصابة، وذلك لإجراء فحوص تحت إشراف طبيب فريق فلامينجو البرازيلي، من أجل تحديد مدى الإصابة وفترة العلاج المطلوبة.

على صعيد آخر، أبرمت شركة الوصل لكرة القدم عقد شراكة استراتيجية مع شركة «نيو بالانس» الأميركية المتخصصة في تصنيع الأدوات والملابس الرياضية لمدة 3 سنوات، لتصبح الشركة المزود الرسمي لملابس للفريق الأول بنادي الوصل بداية من الموسم الرياضي المقبل 2018-2019، وينضم الإمبراطور بذلك إلى قائمة الفرق التي تتعامل مع شركة نيو بالانس العالمية كأول نادٍ إماراتي، حيث تعتبر شركة نيو بالانس من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأدوات والملابس الرياضية، حيث تأسست عام 1906 في مدينة بوسطن الأميركية، واتبعت نهجاً متميزاً لتصنيع وتطوير منتجاتها طبقاً للمواصفات العالمية، حتى أصبحت المزود الرسمي بالملابس لعدد كبير من الأندية والمنتخبات العالمية مثل أندية ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي وأتلتيك بيلباو الإسباني، بجانب منتخبات إيرلندا وكوستاريكا وبنما.

وخصت شركة نيو بالانس نادي الوصل بعديد من الميزات طبقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث ستقدم الشركة تصاميم ذات طابع خاص للإمبراطور، وفق أحدث تصاميمها للمنتخبات والأندية العالمية، كما ستقوم الشركة بعرض الملابس في منافذ البيع التابعة لها، بجانب أنها ستعمل على تبادل الخبرات بين نادي الوصل والأندية العالمية التي ترعاها الشركة عن طريق تبادل الزيارات، وإقامة بطولة ودية تضم الفرق المتعاقدة مع الشركة، كما أنها ستطلق حملات إعلانية تهدف لتسويق قمصان الإمبراطور في العديد من دول العالم، إضافة إلى عدد من المميزات الأخرى والتي سوف يعلن عنها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد قريباً.

وثمن محمد العامري، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي بالنادي، تعاقد النادي مع شركة نيو بالانس العالمية، معرباً عن سعادته بكون الوصل أول نادٍ إماراتي يتعاقد مع شركة نيو بالانس العالمية، مؤكداً أن هذه الشراكة توضح بجلاء المكانة الرفيعة التي وصل إليها الإمبراطور خلال السنوات الأخيرة، مبدياً تفاؤله الكبير بما ستنتجه هذه الشراكة من إسهامات وإنجازات كبرى للنادي على مستوى الاستثمار نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرة وجودة عالية في مجال تصنيع وتصميم الملابس والأدوات الرياضية، متوقعاً أن تحقق الشراكة الرضا الكبير لدى جماهير الإمبراطور، نظراً لحرص الشركة على تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الدقة والاحترافية، خاصة أن النادي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى الدولة.

فيما أعرب ستيوارت هينود المدير التنفيذي لنيو بالانس عن اعتزازه بإبرام اتفاقية شراكة مع نادي الوصل، نظراً لما يمتلكه النادي من تاريخ حافل بالإنجازات، وقاعدة جماهيرية كبرى، مؤكداً تحمس الشركة لهذه الشراكة مع الإمبراطور، خاصة أن كلا الطرفين يمتلك رؤى وأفكاراً متشابهة، منوهاً إلى سعي نيو بالانس إلى تقديم أنواع الدعم كافة للنادي لإنجاح هذه الشراكة، معرباً عن أمله في امتداد هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة.