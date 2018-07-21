«التنفيذي» يتابع تحضيرات مجموعة العين لكأس آسيا «الإمارات 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا « الإمارات 2019» اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العين ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية والدورية مع كافة المجموعات، لمناقشة آخر التحضيرات ومتابعة مستجدات مراحل العمل التنظيمي لمجموعة العين.

حضر الاجتماع عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين في كأس آسيا الإمارات 2019، وسلطان حمد المطوع الظاهري مدير مجموعة استاد هزاع بن زايد، بجانب مديري ورؤساء اللجان في اللجنة المنظمة ومجموعة العين.

وفي بداية الاجتماع رحب عارف العواني بكافة أعضاء مجموعة العين، وقدم استعراضا شاملا عن آخر تحضيرات اللجنة المنظمة بالتنسيق المشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تابع من مجموعة العين التي ستحتضن 14 مباراة في البطولة القارية التي تقام بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخباً خلال الفترة 5- يناير وحتى 1 فبراير 2019، بواقع 8 مباريات في استاد هزاع بن زايد و6 في استاد خليفة بن زايد، كما شهد الاجتماع الاطلاع من طلال الهاشمي رئيس لجنة المسابقات في البطولة على آخر التحضيرات بخصوص الفرق والانتقال من مجموعة لأخرى والتنويه بزيارة الوفد الرسمي للاتحاد الآسيوي للملاعب بنهاية سبتمبر القادم، كما قدم أحمد القبيسي رئيس لجنة التسويق والاتصال في البطولة عرضاً عن الهوية التسويقية التي ستشهدها ملاعب المباريات والتدريب ومناطق المشجعين في البطولة.

كما ناقش الاجتماع مراحل التحضير في استاد هزاع بن زايد الذي سيشهد استضافة عدد من مباريات كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018 والانتقال بعدها بفترة قصيرة لاحتضان مباريات كأس آسيا في يناير 2018.

وتابع المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جاهزية الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة بجانب ملاعب التدريب، إضافة لمناطق كبار الشخصيات ومنصة الإعلاميين والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة في تلك الملاعب، إضافة إلى ذلك اطلع المكتب التنفيذي على الخطط الأمنية والتسويقية والنقل والمواصلات والإقامة وجاهزية مكاتب التصاريح الخاصة بالبطولة ودور المتطوعين في عمليات التنظيم للمباريات، بجانب منطقة المشجعين والفعاليات والأنشطة التي ستضمها.

من جانبه أوضح عارف العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، أن الاجتماعات التنسيقية تتواصل مع كافة المجموعات، انطلاقا من حرص اللجنة المحلية المنظمة على متابعة كافة مراحل التحضير وفق البرنامج الزمني المعتمد، مبينا أن الاجتماع شهد متابعة سير الأعمال التطويرية ومسار التحضير لمجموعة العين التي تقدم نموجاً مميزاً في العمل الدؤوب، نحو استكمال التحضيرات النهائية، وتقديم صورة رائعة في المشهد التنظيمي للبطولة بصفة عامة، مشيداً بجهود كافة الأعضاء في المجموعة وتجاوبهم الكبير مع اللجنة المنظمة والمكتب التنفيذي.

بدوره أكد حمد بن نخيرات العامري، على أهمية ودور الاجتماعات بين المجموعات والمكتب التنفيذي للبطولة لاستعراض ما وصلت إليه كل مجموعة ومن بينها مجموعة العين التي تواصل العمل التحضيري عبر خطة منتظمة ومحكمة تعتمد على توزيع الأدوار بين فريق العمل، وإتقان الأعمال والمهام الموكلة للوصول للمرحلة النهائية من عمليات التنظيم بصورة مميزة، مبينا حرص مجموعة العين على تقديم التميز والإبهار بكافة مراحل التنظيم، بما يكمل العمل التنظيمي الكبير الذي ستقدمه اللجنة المنظمة وكافة المجموعات الأخرى، الأمر الذي يشرف الدولة على الصعيد الدولي.