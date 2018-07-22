«يد الناشئين» يختتم المرحلة الثالثة من تحضيرات «الآسيوية»

عماد النمر (دبي)

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد فترة الإعداد الثالثة له، ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين، المؤهلة لكأس العالم في مقدونيا، التي تستضيفها سلطنة عمان في الفترة من 14-27 سبتمبر المقبل، وكان منتخبنا قد بدأ تحضيراته للبطولة منذ مارس الماضي، حيث خاض المعسكر الأول في صالة نادي بني ياس، ثم استضافت صالة نادي الوصل المرحلة الثانية، واستضافت صالة نادي العين المرحلة الثالثة، وكذلك تستضيف المرحلة الرابعة المقبلة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وأوضح قاسم عاشور، مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، أن فترة الإعداد التي انطلقت في مارس المقبل تسير على خير ما يرام، وقال: حرصنا على أن نجهز اللاعبين بالصورة المناسبة، حيث بدأنا بمرحلة التجمعات في دبي ثم الشارقة ثم أبوظبي والعين، بعدما تم اختيار عدد 40 لاعباً من مختلف الأندية، وتمت التصفية الأولى حتى وصلنا حالياً إلى 25 لاعباً هم قوام المعسكر الحارس، وسوف تتم تصفية ثانية من أجل اختيار أفضل العناصر التي ستمثلنا في البطولة، حيث من المنتظر أن نواجه منافسة قوية جداً، بعدما وقعنا في مجموعة حديدية تضم إيران واليابان وقطر، وبالطبع فهم أكثر خبرة منا كون منتخبنا يتكون للمرة الأولى، لكننا نرفع راية التحدي من أجل الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات.