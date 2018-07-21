النقبي يحصد ذهبية آسيوية الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى لاعب منتخبنا الوطني للجودو أحمد فيصل النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء، الإمارات ذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كلجم، ضمن بطولة آسيا المقامة حالياً في ماكاو، والتي تختتم يوم غدٍ، وشهدت مشاركة 274 لاعباً من 30 دولة.

وبفوزه الذهبي، سيكون النقبي أول لاعب يتأهل لأولمبياد الأرجنتين، الذي يقام في سبتمبر القادم بمشاركة أكثر من 3500 رياضي من مختلف قارات العالم.. وقد جاء تتويج النقبي بالذهبية مكرراً إنجازه الذي حققه في بطولة آسيا الماضية، التي أقيمت في هونج كونج.

ونجح النقبي في تخطى العديد من اللاعبين المرشحين، إلا أنه قال كلمته في نصف النهائي بفوزه المثير على بطل منغوليا، وختمه بالفوز على لاعب الصين تايبيه.

كما حقق لاعبنا الصاعد أحمد الحوسني برونزية البطولة في وزن تحت 55 كلجم لتصبح الميدالية الآسيوية الثالثة، بعدما أحرز لاعب منتخبنا للشباب خليفة الحوسني الميدالية الفضية على مستوى فئة الشباب في بطولة كأس آسيا للجودو، التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

وأهدى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو الإنجاز الذهبي، الذي حققه الصاعد الإماراتي أحمد فيصل النقبي للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن اتحاد المصارعة والجودو يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الذي أعلنه منذ إشهاره، مؤكداً أن إهداء انتصارات الجودو الإماراتي المتوالية للقيادة الرشيدة يمثل تقديراً وعرفاناً للاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للمواهب الواعدة في كافة المجالات والرؤية الثاقبة التي يعتبرها الاتحاد نبراساً يسير عليه، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الهدف المطلوب، الذي يعد خطوة على الطريق لمواصلة السير بخطى ثابتة والعمل بجدية لتحقيق الهدف الأسمى ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية العالمية الخارجية.