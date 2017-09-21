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«ببغاء» يجري طلبية هدايا على «أمازون»
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تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017

لندن (أ ف ب)

نجح طير ببغاء في إجراء طلبية على موقع «أمازون» عبر خدمة المساعدة الصوتية التابعة للمجموعة الأميركية من خلال تقليد صوت صاحبته في لندن، بحسب ما كشفت صحيفة «ذي صن». ولا تتذكر كوريين بريتوريوس المقيمة في جنوب شرق لندن، أنها طلبت مجموعة من الهدايا على الموقع بقيمة 10 جنيهات (15 دولاراً تقريباً). وهي تأكدت من أن زوجها وابنها البالغ من العمر 8 سنوات لم يفعلا ذلك قبل أن تعثر في نهاية المطاف على المذنب الحقيقي.. وهو «بادي» طير الببغاء. فقد قلّد الطير صوتها خلال غيابها لتشغيل الجهاز وأجرى الطلبية التي من الممكن رد ثمنها، على ما أوضح ناطق باسم المجموعة.

     
 

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