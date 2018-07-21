احتفالية «5 نجوم» لأبطال الكاراتيه في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أقام نادي الشارقة، مساء أمس الأول، حفل استقبال «5 نجوم» بمقر النادي، احتفاءً بأبطال منتخب الإمارات للكاراتيه الحائز على برونزية البطولة الآسيوية الخامسة عشرة للرجال والسيدات، التي اختتمت مؤخراً في الأردن، وذلك بحضور سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني.

وفي بداية الحفل أكد سالم عبيد الشامسي رئيس النادي، في كلمته، على سعادته بالإنجاز الذي تحقق نتيجة جهود اتحاد الكاراتيه وعلى رأسه اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وفريق عمله، وقال: كل التقدير والعرفان والشكر لهذا الاتحاد على جهوده الحثيثة في رفع علم الدولة بكل المحافل.

وتابع: نحن في نادي الشارقة وباسم مجلس الإدارة والجماهير، نشكرهم على هذا المجهود الذي جنينا ثماره بالتتويج، ونحن على ثقة بأن الألعاب الفردية هي المستقبل، سواء من خلال منافسات «الآسياد» أو الأولمبياد، ونولي اهتماماً كبيراً بصناعة أبطال يرفعون علم الدولة، ونقول صحيح أن «الآسياد» هدف أساسي، لكننا نستهدف تحقيق إنجازات أكبر في الأولمبياد.

وأكد الشامسي: نحن مستعدون للتعاون مع اتحاد الكاراتيه لأبعد الحدود حتى تتحقق الأهداف المنشودة، وينبغي أن تكون هناك استراتيجية موحدة لهذا الغرض من اتحاد الكاراتيه وأن تكون الأندية جزءاً منها، لأن الرياضة أصبحت علماً، ولم تعد مصادفة، حيث إنه يجب أن نضع الخطط العلمية اللازمة لكل بطولة على حدة، حتى نقدم أبطالاً قادرين على المنافسة. وفي ختام كلمته توجه الشامسي بالشكر إلى اللاعبين على جهدهم الذي توج برفع علم الدولة عالياً، واعداً بتوفير كافة مقومات النجاح حتى تتحقق الغايات، كما هنأ اتحاد الكاراتيه على هذا النجاح وامتدت إشادته لإدارة الألعاب الفردية على جهودها في إعداد لاعبين مميزين يمثلون النادي والدولة.

وثمن المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، بالإنجاز الذي حققه المنتخب، وتتويجه ببرونزية آسيا، والتي تعتبر الأولى على نطاق منتخبات الرجال الجماعية (الكاتا)، وقال: نادي الشارقة داعم أساسي لمنتخب الإمارات للكاراتيه، ودائماً نستهدف توفير كافة مقومات النجاح وإيجاد أفضل السبل لرفد اللعبة بعدد من اللاعبين المميزين بالنادي.