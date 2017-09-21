«أسبوع الفيلم الألماني» ينطلق اليوم في بيروت

دبي، بيروت (د ب أ)

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من «أسبوع الفيلم الألماني» في بيروت اليوم الخميس، من تنظيم معهد جوته لبنان والجمعية اللبنانية للسينما متروبوليس، ويستمر حتى بداية الشهر المقبل.

وقالت اللجنة المنظمة للحدث، إن الدورة الجديدة تقدم سبعة أفلام ألمانية حديثة، عرضت معظمها بأبرز المهرجانات السينمائية الدولية، كما سيتمّ تكريم اسم الممثلة والمغنية الألمانية الشهيرة مارلين ديتريش، بعرض أربعة من أفلامها.

وأضافت اللجنة، في بيان تلقت (د.ب.أ) في دبي نسخة منه أمس الأربعاء، أن «أسبوع الفيلم الألماني» يأتي تزامنا مع إعادة افتتاح المركز الثقافي الألماني - معهد جوته في لبنان.

ويفتتح «أسبوع الفيلم الألماني 2017» بفيلم «In the Fade» (ان ذا فيد) للمخرج «فاتح أكين»، الذي نافس في المسابقة الرسمية على السعفة الذهبية في الدورة الأخيرة من مهرجان كانّ السينمائي الدولي، حيث حازت بطلته «ديان كروجر» جائزة أفضل ممثلة.

ورشّحت ألمانيا الفيلم رسمياًّ لتمثيلها في السباق على أوسكار أفضل فيلم أجنبي 2018، وسيحضر العرض المؤلّف اندرو بيرد الذي قام بمونتاج الفيلم، ويعدّ واحداً من أبرز مؤلّفي الأفلام الأوروبيّين.