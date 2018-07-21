محمد حسن (دبي)

تخوض المهرة «ترزيتو» لجودلفين، بإشراف مايكل هالفورد وبقيادة كولم أودونهيو، عصر اليوم بمضمار كوراه الأيرلندي، تحدي سباق آيريش ستاليون هانديكاب للمهرات لمسافة 1600 متر.

وكانت ابنة الفحل «أفراج» المهرة «ترزيتو»، قد سجلت فوزاً سهلاً على مسافة سبعة فيرلونج بسباق مبتدئة جرى في دندولك، أيرلندا، يوم 6 مايو، ثم عادت واحتلت المركز الثالث بسباق تكافؤ على مسافة الميل بمضمار ذي كرا يوم 26 مايو المنصرم.

ويأتي السباق في اليوم الثاني لسباق الأوكس الأيرلندي الكلاسيكي للفئة الأولى، بالمضمار الأيرلندي العريق الذي يتميز بالطبيعة الفسيحة، والتي تختلف كلياً عن طبيعة مضمار أبسوم الذي يمتاز بتضاريسه الحادة، وميلانه العكسي في المسار المستقيم، ويعد بمثابة سباق متقلب الاتجاهات، وبينما تدور الخيول في مضمار أبسوم إلى جهة اليسار، تتجه حركة الدوران في مضمار ذي كرا إلى الجهة اليمنى، وبالتالي يشكل السباق تحدياً مختلفاً للخيول التي نافست في أبسوم.

من ناحية أخرى يخوض «جيمي تو تايمز» لجودلفين مواجهة صعبة، حيث يسعى لتحقيق فوز رابع بسباقات الفئات من خلال المشاركة عصر اليوم عبر سباق بري مسيدور (ج3) «جروب 3» في مضمار ميسو لافييت بفرنسا.