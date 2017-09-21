المضادات الحيوية الجديدة تواجه نقصاً كبيراً

باريس (أ ف ب)
أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن ثمة «نقصاً خطراً في المضادات الحيوية التي يُجرى تطويرها» في مواجهة «التهديد» الذي تمثله البكتيريا المقاومة للعلاجات.
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في بيان المنظمة «مقاومة مضادات الجراثيم تشكل طارئة صحية عالمية تهدد جدياً التقدم الذي أحرزه الطب الحديث».
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ونشرت منظمة الصحة العالمية التي تدق بانتظام ناقوس الخطر بشأن مقاومة المضادات الحيوية، في فبراير الماضي قائمة بـ12 عائلة من «البكتيريا الخارقة» التي اعتبرت أنه من الملح إيجاد علاجات جديدة لها.
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وقال الطبيب ماريو رفيليني مدير برنامج مكافحة السل في المنظمة إن «الأبحاث حول مرض السل تعاني نقصاً في التمويل».