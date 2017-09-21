المضادات الحيوية الجديدة تواجه نقصاً كبيراً

باريس (أ ف ب)

أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن ثمة «نقصاً خطراً في المضادات الحيوية التي يُجرى تطويرها» في مواجهة «التهديد» الذي تمثله البكتيريا المقاومة للعلاجات.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في بيان المنظمة «مقاومة مضادات الجراثيم تشكل طارئة صحية عالمية تهدد جدياً التقدم الذي أحرزه الطب الحديث».

وأحصت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 51 منتجاً جديداً مضاداً للبكتيريا يتم تطويره سريرياً راهناً لمعاجلة العوامل المسببة للأمراض المقاومة للمضادات الحيوية ذات الأولوية، فضلاً عن السل والإسهال القاتل أحياناً، إلا أن منظمة الصحة أسفت في بيانها لكون «ثمانية أدوية» فقط من بين كل هذه المنتجات، «تشكل علاجاً جديداً» من شأنه تعزيز ترسانة علاجات المضادات الحيوية الحالية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية التي تدق بانتظام ناقوس الخطر بشأن مقاومة المضادات الحيوية، في فبراير الماضي قائمة بـ12 عائلة من «البكتيريا الخارقة» التي اعتبرت أنه من الملح إيجاد علاجات جديدة لها.

وأشار التقرير إلى «نقص خطر في خيارات العلاج» على صعيد السل المقاوم الذي يحصد نحو 250 ألف ضحية سنوياً، فضلاً عن بكتيريا مقاومة جداً للأدوية، ومن بينها الجراثيم عديمة الحركة والجراثيم المعوية (الأشريكية القولونية).

وقال الطبيب ماريو رفيليني مدير برنامج مكافحة السل في المنظمة إن «الأبحاث حول مرض السل تعاني نقصاً في التمويل».