«هند» تطارد الفوز الثاني في سباق «الوثبة ستاليونز» الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

تسعى المهرة «هند» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتحقيق فوز ثانٍ بسباق الوثبة ستاليونز، الذي يقام اليوم بمضمار لاتست دوبوش الفرنسي.

ويقود «هند»، البالغة من العمر 4 سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلبتيكا» الفارس جيمي مارتن تحت إشراف المدرب ديفيد موريسون في السباق البالغ طوله 1400 متر وجائزته المالية 25 ألف يورو.

وكانت «هند» قد حلت في المركز الثالث في أول مشاركة لها في سباق بري نيزدور لمسافة 1900 متر، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وحققت «هند» فوزها الأول بسباق الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر بمضمار رويان الفرنسي في 13 مايو الماضي.