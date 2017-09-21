الكهرباء تصعق 9 فيلة في بوتسوانا

بوتسوانا (أ ف ب)

تقع الفيلة عادة ضحية المهربين والصيادين الطامعين بعاجها، إلا أنها قضت هذه المرة لسبب آخر.. فقد نفقت تسعة منها فرت من متنزه في بوتسوانا، مصعوقة بالتيار الكهربائي، على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الحياة البرية والبيئة والسياحة، إن قطيع الفيلة هذا فر من محمية شمال شرق البلاد بعدما حطم السياج.

وعندما كان يسرح في قرية دوكوي المجاورة، اقتلع أحد الفيلة عموداً كهربائياً للضغط العالي، فسقط على بقية الحيوانات التي كانت ترد الماء في بركة صغيرة مجاورة، على ما روى زعيم المنطقة كيليثوسيتسه موسوي.

وأوضح المصدر «انقطع التيار الكهربائي عن البلدة مؤقتاً إلا أن الوضع عاد إلى طبيعته».

وكان عدد الفيلة في بوتسوانا يصل إلى 135 ألفاً عام 2015 وهو أكبر مجموعة لهذه الحيوانات في القارة الأفريقية.

وسجلت الفيلة في أفريقيا في العقد الأخير أكبر تراجع في أعدادها منذ ربع قرن لأنها تقع ضحية الاتجار غير القانوني بالعاج.

وفي القارة الأفريقية راهناً 415 ألف فيل، أي أقل بـ111 ألفاً مقارنة بالعقد الماضي.