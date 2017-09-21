بريمن يضم «الموهبة الأميركية»

بريمن(د ب أ)

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، أنه سيضم المهاجم الأميركي جوشوا سارجنت «17 عاماً» بين صفوفه اعتباراً من العام المقبل.

وذكر النادي أن لاعب المنتخب الأميركي للناشئين «تحت 17 عاماً» ولاعب منتخب تحت 20 عاماً لكأس العالم للشباب، سينضم إلى بريمن قادماً من سانت لويس جالاجر، وسيوقع عقداً احترافياً عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره في 20 فبراير 2018. وينضم اللاعب في البداية إلى فريق تحت 23 عاماً بنادي بريمن، ثم ينضم إلى الفريق الأول في موسم 2018 /‏ 2019. وقال تيم شتايدتن، مسؤول اكتشاف المواهب والتخطيط بنادي بريمن: نتابع جوشوا منذ فترة طويلة. لديه فهم جيد للعبة ويعد واحداً من أفضل المواهب الواعدة في العالم بمثل هذا العمر. ويشارك سارجنت مع المنتخب الأميركي في مونديال الناشئين لمنتخبات أقل من 17 عاماً، المقرر إقامته في الهند في أكتوبر المقبل، كما شارك في بطولة العالم للشباب «تحت 20 عاماً» في كوريا الجنوبية، وسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات.