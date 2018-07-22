منتخب شباب السلة يخسر أمام الأردن

القاهرة (الاتحاد)

تعرض منتخبنا الوطني لخسارة مفاجئة أمام نظيره الأردني بنتيجة 62- 72، وذلك في الجولة قبل الأخيرة للدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة الشباب المقامة حالياً في القاهرة، وهو ما يصعب الموقف على منتخبنا الذي بات بحاجة للفوز على البحرين للدخول في حسابات التأهل إلى المربع الذهبي.

تقدم الفريق الأردني في الربع الأول بنتيجة 13 /‏‏9 والربع الثالث 18/‏‏ 9، بينما تفوق منتخبنا في الربع الثاني 18 /‏‏16، والربع الأخير 26 /‏‏25، وسجل لاعبنا محمد الهاشمي 19 نقطة، وقابله من الفريق الأردني اللاعب رعد برهوش بنفس الرصيد.

ويصل اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة إلى القاهرة اليوم لتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى.