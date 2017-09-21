«الألماني» يحقق في إشارة بايير

أوجسبورج(د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني، أنه بدأ تحقيقات بشأن الإشارة المسيئة التي صدرت من دانيل بايير لاعب أوجسبورج، خلال مباراة الفريق أمام لايبزج ضمن منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا».

وأظهرت الإعادة التلفزيونية اللاعب بايير وهو يوجه إيماءة مسيئة، التي انتهت بفوز أجوسبورج 1/‏ صفر، وقد بدت وكأنها موجهة لأعضاء الجهاز الفني لفريق لايبزج. وذكر الاتحاد الألماني أنه يحقق في الأمر، حيث إن حكم المباراة لم يشاهد تصرف اللاعب، وقد طالب الاتحاد بايير بتقديم إفادة بشأن ما بدر منه، لحسم اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال بايير في مقابلات تلفزيونية، إن الحادث قد تم نسيانه بعد صافرة نهاية المباراة، بينما قال رالف هازنهاتل المدير الفني للايبزج، والذي رفض مصافحة بايير عقب المباراة: أشعر بالأسف لأن حكام المباراة لم يروا الإشارة حين صدورها من اللاعب.