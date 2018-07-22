إيقاف العداءة إلهام بيتي ينتهي اليوم

دبي (الاتحاد)

تنتهي اليوم فترة العقوبة الموقعة على العداءة إلهام بيتي، من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لتعود مجدداً لمزاولة المنافسات، بعدما تم حرمانها من قبل الاتحاد الدولي ومحكمة «الكاس» من المشاركة في أي مسابقات رياضية لمدة عامين على خلفية القضية الشهيرة التي عرفت باسم القضية «5021»، والتي كشفت عنها صحيفة «الاتحاد»، بعد إدانتها بتلاعب الدم وتعاطي منشطات محظورة، حيث تم إيقافها لمدة عامين اعتباراً من 22 يوليو 2016، وذلك لمخالفتها قانون مكافحة المنشطات.

ومن المفترض أن تتمكن العداءة المتخصصة في سباق 1500 متر من المشاركة مجدداً في البطولات المحلية والقارية والدولية المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب جراء هذه العقوبة التي شكلت صدمة كبيرة للشارع الرياضي.