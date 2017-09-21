«الجولدن بوي» بين التألق والاختفاء

أنور إبراهيم (القاهرة)
أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية قائمة ترشيحاتها لجائزة الفتى الذهبي أو «الجولدن بوي» التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً في الدوريات الأوروبية المختلفة، وهي القائمة التي تشمل 25 لاعباً تألقوا مع أنديتهم هذا العام 2017، وأبرزهم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب سيتي، والإنجليزي ماركوس راشفورد نجم هجوم يونايتد، والظاهرة الفرنسية كيليان مبابي لاعب سان جيرمان والإسبانيان ثيو هيرناديز وبورخا مايورال لاعبا الريال.
وهذه الجائزة التي تشرف عليها الصحيفة الإيطالية من خلال هيئة تحكيم تضم 30 صحفياً من أبرز الصحف الرياضية الأوروبية، كانت نسختها الأولى قد انطلقت في عام 2003، عندما فاز بها النجم الهولندي فان دير فارت لاعب أياكس أمستردام، والذي لعب لفترة قصيرة في الريال، ومر مروراً سريعاً على توتنهام الانجليزي، ليعود بعدها مرة أخرى إلى إسبانيا، حيث لعب لنادي بيتيس في 2015 ومنه إلى الدانمارك، حيث يلعب لنادي ميدتلاند.
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أما الفائز بالنسخة الثالثة (2005)، فهو الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، والذي يعد واحداً من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق. والفائز الرابع هو الإسباني سيسك فابريجاس (2006) المتألق حالياً مع تشيلسي، والذي سبق له التنقل فيما بين برشلونة وأرسنال، وحصل مع البلوز على بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الماضي. والخامس هو «الكون» سيرجيو أجويرو (2007) نجم وهداف مانشستر سيتي والذي لم يتوقف طوال تاريخه عن هز الشباك.
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أما نسخة العام الماضي (2016)، فقد فاز بها البرتغالي ريناتو سانشيز الذي حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، وكان أحد نجومها المتألقين، والذي وقع عقداً مع بايرن ميونيخ الألماني، ولم يلعب أساسياً سوى 6 مباريات خلال موسم كامل، فتمت إعارته لفريق سوانزي الإنجليزي حتى تتاح له فرصة أكبر للعب.
ومن أبطال هذه الجائزة الذين كانوا يتمتعون بموهبة رفيعة، ولكنهم تواروا في الظل سريعاً النجم البرازيلي ألكسندر باتو (2009)، فبعد بداية أوروبية رائعة في ميلان، لازمته الإصابات وعاد إلى بلاده ليلعب لفريق كورينتيانز، ثم أعير لساوباولو وتمت إعارته مرة أخرى إلى تشيلسي، ومر مروراً سريعاً على إسبانيا، حيث لعب لفياريال، وأخيراً وقع لنادي تياجين الصيني.
وهناك أيضا برازيلي آخر فاز بهذه الجائزة عام 2008 وبدأ بداية طيبة كلاعب خط وسط ثم استعان به الهولندي لويس فان جال في مانشستر يونايتد، ولكنه عاد بعد ذلك في 2015 إلى البرازيل، حيث لعب لفريق انترناسيونالي الذي أعاره إلى كورتبيا، حيث يلعب حاليا. ومن الفائزين أيضا بهذه الجائزة، الإيطالي ماريو بالوتيللي (2010) الذي شهد مشواره صعوداً وهبوطاً، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها، إلى أن تم استبعاده من منتخب الآزوري الإيطالي، ويلعب حالياً لنادي نيس الفرنسي، ويقدم مستوى طيباً ويسجل أهدافاً جميلة.