«الجولدن بوي» بين التألق والاختفاء

أنور إبراهيم (القاهرة)

أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية قائمة ترشيحاتها لجائزة الفتى الذهبي أو «الجولدن بوي» التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً في الدوريات الأوروبية المختلفة، وهي القائمة التي تشمل 25 لاعباً تألقوا مع أنديتهم هذا العام 2017، وأبرزهم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب سيتي، والإنجليزي ماركوس راشفورد نجم هجوم يونايتد، والظاهرة الفرنسية كيليان مبابي لاعب سان جيرمان والإسبانيان ثيو هيرناديز وبورخا مايورال لاعبا الريال.

وهذه الجائزة التي تشرف عليها الصحيفة الإيطالية من خلال هيئة تحكيم تضم 30 صحفياً من أبرز الصحف الرياضية الأوروبية، كانت نسختها الأولى قد انطلقت في عام 2003، عندما فاز بها النجم الهولندي فان دير فارت لاعب أياكس أمستردام، والذي لعب لفترة قصيرة في الريال، ومر مروراً سريعاً على توتنهام الانجليزي، ليعود بعدها مرة أخرى إلى إسبانيا، حيث لعب لنادي بيتيس في 2015 ومنه إلى الدانمارك، حيث يلعب لنادي ميدتلاند.

والقراءة السريعة للأسماء التي فازت بهذه البطولة في نسخها السابقة، تؤكد أن عددا كبيرا منهم ما زالوا يتألقون حتى الآن، وحققوا الكثير من الألقاب والبطولات، وقلة قليلة منهم تراجعت مستوياتهم وابتعدوا كثيرا عن الأضواء.. فالفائز بالنسخة الثانية (2004) هو النجم الانجليزي واين روني الهداف التاريخي ليونايتد ومنتخب «الأسود الثلاثة»، الذي حافظ على مستواه العالي إلى أن انتهى به الحال بالعودة إلى ناديه الأول إيفرتون.

أما الفائز بالنسخة الثالثة (2005)، فهو الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، والذي يعد واحداً من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق. والفائز الرابع هو الإسباني سيسك فابريجاس (2006) المتألق حالياً مع تشيلسي، والذي سبق له التنقل فيما بين برشلونة وأرسنال، وحصل مع البلوز على بطولة الدوري الانجليزي في الموسم الماضي. والخامس هو «الكون» سيرجيو أجويرو (2007) نجم وهداف مانشستر سيتي والذي لم يتوقف طوال تاريخه عن هز الشباك.

وهناك أيضا نجوم آخرون ما زالوا ملء السمع والبصر، ويتألقون مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم مثل الإسباني إيسكو (2012) نجم ريال مدريد المتألق على الدوام سواء مع ناديه أومنتخب بلاده. وأيضا الفرنسي بول بوجبا (2013) صاحب صفقة الانتقال الضخمة من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، والذي سبق له اللعب في بداياته مع اليونايتد ثم رحل، ولكنه عاد إليه مرة أخرى من الباب الكبير في الموسم الماضي، وان كانت إصابته الأخيرة سوف تبعده عن الملاعب حتى بداية العام القادم. ويعد الانجليزي رحيم ستيرلينج واحداً من أبرز من فازوا بالجائزة عام (2014)، حيث سبق له التألق مع ليفربول، ويواصل تألقه مع سيتي ناديه الحالي.. والفرنسي أنطوني مارسيال (2015) القادم من موناكو إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت 50 مليون يورو بخلاف 30 مليون أخرى حوافز ومكافآت خاصة.

أما نسخة العام الماضي (2016)، فقد فاز بها البرتغالي ريناتو سانشيز الذي حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، وكان أحد نجومها المتألقين، والذي وقع عقداً مع بايرن ميونيخ الألماني، ولم يلعب أساسياً سوى 6 مباريات خلال موسم كامل، فتمت إعارته لفريق سوانزي الإنجليزي حتى تتاح له فرصة أكبر للعب.

ومن أبطال هذه الجائزة الذين كانوا يتمتعون بموهبة رفيعة، ولكنهم تواروا في الظل سريعاً النجم البرازيلي ألكسندر باتو (2009)، فبعد بداية أوروبية رائعة في ميلان، لازمته الإصابات وعاد إلى بلاده ليلعب لفريق كورينتيانز، ثم أعير لساوباولو وتمت إعارته مرة أخرى إلى تشيلسي، ومر مروراً سريعاً على إسبانيا، حيث لعب لفياريال، وأخيراً وقع لنادي تياجين الصيني.

وهناك أيضا برازيلي آخر فاز بهذه الجائزة عام 2008 وبدأ بداية طيبة كلاعب خط وسط ثم استعان به الهولندي لويس فان جال في مانشستر يونايتد، ولكنه عاد بعد ذلك في 2015 إلى البرازيل، حيث لعب لفريق انترناسيونالي الذي أعاره إلى كورتبيا، حيث يلعب حاليا. ومن الفائزين أيضا بهذه الجائزة، الإيطالي ماريو بالوتيللي (2010) الذي شهد مشواره صعوداً وهبوطاً، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها، إلى أن تم استبعاده من منتخب الآزوري الإيطالي، ويلعب حالياً لنادي نيس الفرنسي، ويقدم مستوى طيباً ويسجل أهدافاً جميلة.