55 لاعباً في «القائمة الشرفية» لمنتخب العالم

جنيف، برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» والاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، قائمة من 55 لاعباً مرشحاً لدخول قائمة من 11 لاعباً تمثل منتخب العالم لعام 2017، وجاء على رأس المرشحين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار. وأوضح الفيفا أنه سيجرى حسم القائمة النهائية، التي تضم 11 لاعباً، من خلال تصويت لاعبي كرة القدم في العالم، والذي يشارك به أكثر من 24 ألف لاعب لهم حق التصويت على اختيار الأفضل من موسم 2016 ـ 2017.

وجاء النجم البرتغالي رونالدو على رأس 13 لاعباً ضمتهم قائمة المرشحين من نادي ريال مدريد، كما ضمت ميسي نجم برشلونة و7 من زملائه بالفريق، بالإضافة إلى زميله السابق النجم البرازيلي نيمار الذي انتقل مؤخراً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. كذلك ضمت القائمة 7 من لاعبي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، وكذلك لاعبه السابق فيليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني، والذي اعتزل.

وسيجرى الإعلان عن تشكيلة منتخب العالم خلال حفل جوائز الفيفا في 23 أكتوبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر الإعلان غداً عن قائمة المرشحين لجوائز الفيفا، ومنها جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعبة. من ناحية أخرى، طالب ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بإحداث تغييرات في نظام انتقالات اللاعبين، وذلك بعد الصفقات القياسية التي شهدتها سوق الانتقالات الصيفية الماضية.