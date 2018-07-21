«كهرباء دبي» تحصل على الآيزو

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية آيزو (14452:2012) الخاصة بجودة خدمات الفواتير من شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التدقيق والتحقق والاعتماد الدولي، بعد تدقيق شامل وتفصيلي لعمليات وخدمات الفواتير بالهيئة.

وشمل التدقيق عدداً من المحاور، منها مراجعة وثائق الفواتير وسياساتها وعملياتها وإجراءاتها، وإدارة بيانات المتعاملين، وقراءات العدادات، والاستجابة للشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالفواتير، ومحتوى الفواتير وتصميمها، وإصدار الفواتير وإرسالها للمتعاملين، وطرق دفع الفواتير، والامتثال والتحسين المستمر.

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة الجودة العالمية الآيزو من رشيد شرقاوي، المدير التنفيذي لشركة «إس جي إس» في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من كبار موظفي الشركة.

وحضر من جانب الهيئة كل من المهندس عبد الله الهاجري، النائب التنفيذي للرئيس - خدمات الفواتير، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ومحمد سالم المانع، نائب الرئيس - خدمات الفواتير.