كليمنت.. وحلم كأس الرابطة

لندن (رويترز)
لم يظهر سوانزي سيتي بشكل مميز بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن مدربه بول كليمنت يأمل في مواصلة مشواره في كأس رابطة الأندية المحترفة، عقب التفوق على ريدينج.
وسجل ألفي ماوسون هدفاً في الشوط الثاني، وحسم جوردان أيو الانتصار 2-صفر، ليتأهل الفريق إلى دور الـ 16.
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وقال كليمنت لموقع النادي: نحن نضع أساساً جيداً. نحن نلعب بانضباط كبير، وعندما لا نستقبل الكثير من الأهداف تكون الفرصة متاحة للفوز بالمباريات.
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ويأمل كليمنت أن تجعله القرعة يلعب المباراة المقبلة على أرضه، بعدما اضطر للعب خارج أرضه في آخر مباراتين في كأس الرابطة.