مورينيو: فرصة كاريك وهيريرا قادمة

مانشستر (رويترز)

لم يشارك تقريباً مايكل كاريك وأندير هيريرا في مشوار يونايتد بالدوري الإنجليزي، هذا الموسم لكن المدرب جوزيه مورينيو أكد أهمية هذا الثنائي في خططه.

ولم يلعب القائد كاريك أي مباراة بينما ظهر هيريرا، أفضل لاعب في يونايتد الموسم الماضي، مرة واحدة كأساسي في 5 مباريات.

ومنح مورينيو الأولوية في المشاركة للثنائي نيمانيا ماتيتش ومروان فيلايني، لكنه أكد أنه سيمنح الفرصة لكاريك وهيريرا.

وقال مورينيو لموقع يونايتد على الإنترنت: بالنسبة لكاريك وأندير المطلوب فقط هو الصبر لأن الفرصة ستأتي.

وأكد مورينيو أنه ينبغي على الجميع تقبل سياسة التناوب.

وقال مورينيو: «الحارس» سيرجيو روميرو خاض نهائي الدوري الأوروبي، في أهم مباراة لنا في الموسم الماضي ولا يلعب الآن. هيريرا كان أفضل لاعب في الموسم ولا يبدأ المباريات. هذه هي الحياة في الفرق الكبيرة.