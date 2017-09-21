ليستر يفرض على «الريدز» مواجهة ثأرية

لندن(أ ف ب)

سيجد ليفربول نفسه أمام مباراة ثأرية مع ليستر، حيث يعود مجدداً إلى ملعب «كينج باور ستاديوم» من أجل مواجهة بطل 2016 بعد غدٍ بالجولة 6 من الدوري الممتاز، قبل السفر إلى العاصمة الروسية من أجل مواجهة سبارتاك موسكو الثلاثاء في دوري الأبطال .

وودع ليفربول مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على يد ليستر سيتي بالخسارة أمامه صفر-2 في الدور الثالث

لم يكن المدرب الألماني يورجن كلوب راضياً على أداء فريقه ليفربول، مشيراً إلى أنه سئم من تخاذل لاعبيه.

وودع «الريدز» كأس الرابطة التي توجوا بلقبها للمرة الأخيرة عام 2012 وخسروا مباراتها النهائية في 2016 أمام مانشستر سيتي، بسبب خطأين سمحا للياباني شينجي أوكازاكي والجزائري إسلام سليماني في تسجيل هدفي ليستر في الشوط الثاني من اللقاء.