120 طالباً من «أكاديمية أدنوك» يلتحقون ببرنامج للتدريب

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن بدء مجموعة جديدة تضم 120 طالباً من أكاديمية أدنوك الفنية تدريباً منظماً في منشآت ومصانع الشركة، حيث تمثل هذه المجموعة الدفعة الثالثة من أصل 300 من طلاب الأكاديمية تم تأهيلهم وإعدادهم لهذا العام الدراسي لتلقي تدريب أثناء العمل، لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم بما يدعم دمجهم ضمن فرق العمل والعمليات التشغيلية لشركة أدنوك.

وقال الدكتور محمد طالب المنهالي مدير أكاديمية أدنوك الفنية: «يعتبر برنامج التدريب أثناء العمل المتكامل الجديد جزءاً من البرنامج الدراسي الموسع للأكاديمية، والذي يمتد لعامين ونصف العام، وهو يمثل دورة تدريبية تستمر 19 شهراً يقوم خلالها المتدرب بتناوب التدريب بين الأكاديمية ومواقع العمل في مصانع ومنشآت النفط والغاز في الحقول البرية والبحرية داخل الدولة. ويوفر البرنامج التدريبي المتكامل للطلاب فهماً حقيقياً لبيئة العمل وفرصة للتعلم والتدريب على يد المتخصصين في مجال النفط والغاز».

وقامت أكاديمية أدنوك الفنية منذ تأسيسها في عام 1978 بتقديم التعليم والتدريب العملي الفني لما يزيد على 5 آلاف مواطن إماراتي انضموا جميعاً عقب تخرجهم من الأكاديمية إلى كوادر مجموعة أدنوك.

من جهة أخرى تنظم الأكاديمية يوماً مفتوحاً يوم 28 يوليو الجاري، يتيح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية معرفة المزيد عن الدورات المتوافرة والشروط والمؤهلات اللازمة والمتمثلة في أن يكون المتقدم من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات وحاصلا على الشهادة الثانوية العامة، وقد أكمل الخدمة الوطنية ويتراوح عمره بين السابعة عشرة و الخامسة والعشرين سنة.

وتم تصميم القاعات الدراسية وورش التدريب وأجهزة المحاكاة بالأكاديمية لإعداد الطلاب وتزويدهم بمجموعة واسعة من المهارات في المجالات التشغيلية والميكانيكية والكهربائية، بما يؤهلهم لإدارة والتحكم في عمليات النفط والغاز.

كما قامت الأكاديمية بوضع برنامج دراسي جديد لمدة عامين ونصف العام يجمع بين الدراسة النظرية لمدة عام يليه برنامج تدريب عملي في مواقع العمل لمدة عام ونصف العام.

ويحتوي المنهج التدريبي على أحدث التطورات التكنولوجية لضمان إعداد خريجي الأكاديمية بشكل جيد للعمل في بيئات العمليات التشغيلية الحديثة والمبتكرة لأدنوك.