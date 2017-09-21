إنتر يتعثر

روما (د ب أ)

هدر فريق إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي، وتعادل بصعوبة مع مضيفه بولونيا 1 /‏ 1 في المرحلة الخامسة من المسابقة. وأنهى بولونيا الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله سيموني فيردي، بعدما توغل بالكرة في دفاعات إنتر ميلان، قبل أن يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس سمير هاندانوفيتش.

وحصل إنتر ميلان على ضربة جزاء بعدما وجه إبراهيما مباي دفعة لإيدير داخل منطقة الجزاء، ليحرز منها الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف التعادل للفريق. ورفع إنتر رصيده إلى 13 نقطة ليستعيد الصدارة، ولكن بفارق نقطة واحدة فقط أمام نابولي ويوفنتوس، مقابل 5 نقاط لبولونيا في المركز الـ 11.