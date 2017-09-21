ظهور أول استثنائي لـ «رودريجيز»

برلين(رويترز)

احتفل جيمس رودريجيز لاعب وسط كولومبيا بأول ظهور له في دوري الدرجة الأولى الألماني، مع بايرن ميونيخ بطريقة رائعة بقيادته لحامل اللقب نحو الفوز 3-صفر على شالكه.

وسجل جيمس، المعار من ريال مدريد الإسباني، الهدف الثاني وهيأ الهدف الثالث بمهارة كبيرة. كما أسهم لاعب وسط كولومبيا بدور في اقتناص ركلة الجزاء التي استهل بها بايرن مسلسل أهدافه.

وضع روبرت ليفاندوفسكي بايرن في المقدمة عقب انطلاق جيمس نحو الخط الجانبي للملعب، ليرسل تمريرة عرضية قام نالدو بلمسها.

وبعدها كان جيمس حراً بدون رقيب داخل منطقة جزاء شالكه ليسجل في مرمى رالف فارمان محرزاً الهدف الثاني لبايرن.

ولم يكتف جيمس بذلك بل إنه اندفع متجاوزاً اثنين من لاعبي المنافس، وأرسل الكرة من فوق مدافعي شالكه لزميله ارتورو فيدال الذي سجل الهدف الثالث.

ورفع الانتصار رصيد بايرن إلى 12 نقطة من 5 مباريات ليتصدر الترتيب مؤقتاً.