محرز وسليماني خارج تشكيلة «الخضر»

الجزائر (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، عدم استدعاء لاعبي ليستر سيتي الانجليزي رياض محرز وإسلام سليماني إلى التشكيلة التي ستواجه الكاميرون في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. ويأتي غياب محرز وسليماني عن التشكيلة التي ستخوض المباراة في ياوندي يوم 7 أكتوبر، بعدما أصبح المنتخب الجزائري خارج حسابات التأهل إلى النهائيات اثر الهزيمة أمام زامبيا صفر-1 في 5 سبتمبر الحالي، والأمر ذاته بالنسبة للكاميرون التي تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق 7 نقاط عن نيجيريا المتصدرة.

كما لم يتم توجيه الدعوة الى مهاجم شالكه الألماني نبيل بن طالب ولاعب وسط ميدلزبره الانجليزي عدلان قديورة، بحسب ما صرح زطشي لوكالة الأنباء الجزائرية، موضحا أن هؤلاء اللاعبين «مبعدون مؤقتاً عن الخضر».

وأضاف: بما أننا مقصون من تصفيات مونديال 2018 قرر المدرب الوطني إراحة هؤلاء اللاعبين، وإعطاء الفرصة لآخرين لإبراز قدراتهم، في إطار خطتنا لإعادة بناء المنتخب الوطني. كما اعلن رئيس الاتحاد اعتزال قائد المنتخب السابق المدافع كارل مجاني «32 عاماً» عن المشاركة الدولية وتوقف رصيده مع المنتخب الوطني عند 56 مباراة وثلاثة أهداف.

وبعد مشاركتين في مونديالي 2010 و2014، سيكون منتخب «ثعالب الصحراء» غائباً عن النهائيات بعد فشله الذريع في الدور الحاسم من التصفيات، حيث اكتفى بنقطة في 4 مباريات، متذيلاً مجموعته قبل لقائي الكاميرون ونيجيريا التي يختتم مشواره أمامها على أرضه في السادس من نوفمبر.