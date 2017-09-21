«المحترفين» تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ87

دبي (الاتحاد)

تشارك لجنة دوري المحترفين، المملكة العربية السعودية، احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف يوم بعد غدٍ، وذلك بتخصيص مباريات الجولة الثانية خلال يومي غدٍ وبعد غدٍ، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين، من واقع العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وتجري الاحتفالات بأربعة من ملاعب دورينا خلال المباريات التي تجمع، دبا والجزيرة باستاد الفجيرة، والنصر والوحدة باستاد زعبيل، وحتا والعين باستاد حمدان بن راشد بحتا، وعجمان وشباب الأهلي دبي باستاد راشد بن سعيد.

وسينزل اللاعبون إلى أرض الملعب في المباريات المحددة مرتدين قمصاناً تحمل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما سيتم عرض التهنئة على الشاشات الإلكترونية حول الملاعب المستضيفة إضافة إلى الشاشات الكبرى.

كما سيشارك في الحدث المهم لاعبو الفرق المختلفة في دوري الخليج العربي، حيث يقومون ببث رسائل تهنئة خاصة موجهة للأشقاء السعوديين يعبرون خلالها عن مشاعرهم وتمنياتهم للأشقاء وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

من جانبه، أبدى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين سعادته بتزامن الجولة الثانية مع احتفالات المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، مؤكداً حرص اللجنة على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، مضيفاً أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة سعيدة للتعبير عما يكنه الشعب الإماراتي من محبة وتقدير لأشقائهم السعوديين.

وقال: «يسعدنا كثيراً أن نشارك أشقاء في المملكة العربية السعودية احتفالاتهم باليوم الوطني 87، وقد حرصت لجنة دوري المحترفين على الاحتفاء بهذه المناسبة من داخل ملاعب دورينا، للتأكيد على أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص تعتبر جسراً للتواصل بين الشعوب، ووسيلة لتعزيز علاقات الصداقة والإخاء بين الشعوب».

وأضاف: «نعتز كثيراً بهذه العلاقة الأزلية التي تربط الشعبين في البلدين الشقيقين، ونعمل بكل ما نملك وعبر آلية الرياضة من أجل المساهمة في تعزيز العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل، والتي يجب علينا السعي لتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين اللذين يحرصان على إظهار مشاعر الود والاحترام في كل المناسبات».