موديبو مايجا: جاهز للدفاع عن قميص عجمان

عماد النمر (عجمان)

أعرب المالي موديبو مايجا مهاجم فريق عجمان عن سعادته بوجوده مع «البرتقالي» للموسم الحالي، وقال: وجدت ترحيباً كبيراً ومعاملة راقية من إدارة نادي عجمان منذ بدء التفاوض معي، حيث لم يستغرق الأمر كثيراً، نظراً لسهولة التعامل والوضوح الذي ظهرت به الإدارة.

وتقدم اللاعب بالشكر إلى رئيس وأعضاء المجلس على ثقتهم في شخصه، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق في الظهور بصورة جيدة، وقال: أنا لعبت العام الماضي مع اتحاد كلباء، وأعرف طبيعة الدوري، ولدي العديد من الصداقات مع العديد من اللاعبين، ولاشك أن وجودي إلى جانب زميلي بكاري كوني سيكون له تأثير إيجابي كبير، حيث إننا لعبنا معا الموسم الماضي في اتحاد كلباء.

وأشار إلى أنه يعرف أن دوري هذا الموسم أصبح 12 نادياً فقط، وهذا برأيه يمثل صعوبة كبيرة لكل الأندية، التي ستسعى للتمسك بحظوظها في المسابقة، وبين أنه جاهز فنياً وبدنياً، حيث كان يتدرب بشكل يومي في أحد الأندية الفرنسية منذ أن غادر اتحاد كلباء بنهاية الموسم الماضي، وأنه سيكون جاهزاً لخوض اللقاء الأول مع الفريق أمام شباب الأهلي.

وأوضح أنها مباراة مهمة لعجمان خاصة أنها الأولى على ملعبه وبين جماهيره، ويريد تعويض خسارته أمام الجزيرة، وهو يعرف لاعبي الفريق المنافس مثل ماكيتي ديوب ولوفانور وغيرهم، ويأمل أن ينسجم مع زملاءه سريعاً من أجل تقديم مباراة جيدة تكون بداية انطلاقته مع فريق عجمان.

ويملك مايجا سيرة ذاتية حافلة، حيث بدأ مع فريق الملعب المالي منذ عام 2000 واستمر معه لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل لنادي الرجاء المغربي الذي قضى معه موسمين، ثم انتقل إلى فرنسا بنادي لومان، واستمر معه أربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى وستهام الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم وأعير إلى كوينز بارك رينجرز، ثم انتقل إلى النصر السعودي لمدة موسم قبل أن يحط الرحال في الإمارات مع اتحاد كلباء في الموسم الماضي.

وأكد عبد الله أحمد الظاهري مدير فريق عجمان أن التعاقد مع مايجا جاء عن قناعة بإمكاناته إضافة إلى معرفته بدورينا، موضحاً أن التأخير في التعاقد كان خارجاً عن إرادة النادي، وقال: نأمل أن يحقق اللاعب الإضافة المطلوبة.