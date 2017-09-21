استمرار غياب عباس.. ولوان خارج حسابات كوزمين

منير رحومة (دبي)

يواصل المدافع الدولي وليد عباس الغياب عن تشكيلة «شباب الأهلي - دبي» للمباراة الثالثة على التوالي في الموسم الجديد، حيث لم يوجد حتى الآن في قائمة الفريق، سواء أمام الوحدة في كأس الخليج العربي بسبب التزامه مع المنتخب الأول، أو أمام حتا في الجولة الأولى للدوري، بسبب تعرضه لإصابة قبل المباراة بيوم واحد.

وعلى الرغم من تعافيه من الإصابة، ودخوله في مرحلة تأهيل، فإن الجهاز الفني يفضل عدم التسرع في الاستعانة بخدمات اللاعب، حتى يعود إلى جاهزيته البدنية في ظروف إيجابية، ويعود إلى مكانه في تشكيلة الفريق.

كما أن وجود نخبة كبيرة من المدافعين الدوليين بعد الدمج، يساعد المدرب كوزمين على توزيع جهود اللاعبين، والحفاظ على قوة الفريق دون أن يتأثر الأداء أو المستوى في حال إحداث بعض التغييرات على التشكيلة.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني لشباب الأهلي - دبي من حساباته اللاعب البرازيلي الجديد لوان، خاصة أن إدارة النادي لم تقم بتسجيله حتى الآن، حيث يفضل المدرب الاستفادة من الأجانب الثلاثة الموجودين بالقائمة حالياً، وهم لوفانور هنريكي وماكيتي ديوب وتوماس دي فينسينتي، ودعم انسجامهم في التشكيلة، بعد تقديمهم مستويات طيبة في الجولة الماضية، وبروز مؤشرات إيجابية، تؤكد قدرة الفريق على الظهور بصورة قوية في بقية المشوار.

كما طالب المدرب كوزمين إدارة النادي بالتروي في اختيار الأجانب الجدد، بما يفيد الفريق ويسد المراكز الشاغرة، خاصة أنه يفضل استقدام صانع ألعاب على مستوى عال، يعوض رحيل البرازيلي ريبيرو، ويكون قائداً حقيقياً في وسط الملعب، وممولاً للهجوم بالكرات الدقيقة.

من جهة أخرى، رفع الجهاز الفني من نسق تحضيرات الفريق بعد مباراة حتا، واعتمد نظام الحصتين، والتركيز على الجانب البدني لرفع لياقة اللاعبين، حرصاً على ضمان أعلى درجات الجاهزية للفريق من أجل أن يؤدي مبارياته في ظروف طيبة، ويطبق اللاعبون طريقة اللعب بدقة حسب توجيهات المدرب.

ومن المنتظر أن يلعب «شباب الأهلي - دبي» مباراته أمام عجمان السبت المقبل بالقميص الأسود، وذلك بعد أن دشن الموسم بالأبيض في كأس الخليج العربي، وبالأخضر في الدوري، على أن يرتدي القميص الأحمر أمام العين، ليكون بذلك قد لعب بالقمصان الأربعة التي تم تجهيزها للفريق، حرصاً من إدارة النادي على التوازن في إدارة شؤون الكيان الجديد، والحفاظ على حقوق الأندية الثلاثة بما يسهم في دعم الوجود الجماهيري.