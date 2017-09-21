انتقادات واسعة لنظام القرعة واختفاء مبدأ العدالة بين الأندية

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تتأهب أندية الهواة لتدشين الموسم الجديد غداً، بالدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة بالطموحات الكبيرة في تجميع النقاط لضمان المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة، خصوصاً أن نظام القرعة الجديد لأندية الدرجة الأولى يتيح للفريقين الأول والثاني من كل مجموعة الصعود إلى الدور المقبل والانضمام إلى أندية المحترفين في ثمن النهائي.

وجاهر بعض المسؤولين في أندية الدرجة الأولى بانتقادات لنظام القرعة، لكونه قام بفصل أندية الأولى عن المحترفين، بدلاً من إجراء القرعة لكل الفرق لضمان العدالة المطلوبة، وإمكانية وجود مفاجآت في مرحلة الدور التمهيدي على غرار النظام المتبع في دول أوروبية عدة، وهو ما مهد الطريق عملياً لتحولات كبيرة على مستوى النتائج منحت مثل هذه المسابقات الإثارة القوية، إلى جانب الاهتمام الكبير من جماهير المناطق البعيدة بمتابعة المباريات القوية أمام فرق مرموقة تخوض التحدي مع الهواة في مرحلة خروج المغلوب.

وقال صالح إسماعيل، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس، إن الطريقة المقررة للدور التمهيدي بالنسبة لأندية الدرجة الأولى تؤدي بكل بساطة إلى غياب الإثارة المطلوبة لهذه البطولة التي يترقبها الجميع نسبة لأهميتها، موضحاً أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حرمت مناطق عدة في الدولة من متابعة مباريات الكأس مع فرق كبيرة كان يمكن أن تشعل أجواء البطولة الغالية على الجميع، من خلال المواجهات التي كان يمكن أن تضع أندية الهواة أمام تحدٍ كبير بمواجهة الأندية الكبيرة في الدوري، إلى جانب الأثر الإيجابي لوصولها إلى مناطق جديدة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحولات كبيرة على مستوى هذه البطولة.

وأضاف: «عندما تضع القرعة أندية المحترفين مع الهواة في الدور التمهيدي، فإن نسبة المفاجآت على مستوى النتائج تبدو مرتفعة للغاية؛ لأن التحدي يكون كبيراً والحافز يبدو دافعاً قوياً للإجهاز على الفرق الكبيرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مرحلة كبيرة من الإثارة التي تمنح البطولة الدرجة المطلوبة من الاهتمام الجماهيري بالمباريات، ونتمنى أن تكون هناك مراجعة لنظام البطولة الحالي والاستفادة من كل الملاحظات التي يمكن أن تعزز التطور المطلوب للرياضة الإماراتية».