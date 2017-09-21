كاميلي: استفدنا من درس الوحدة القاسي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
أشاد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بموقف لاعبيه بعد الخسارة القاسية أمام الوحدة في افتتاحية الدوري بخماسية نظيفة، مبيناً أنهم وعدوه بتقديم مباراة جيدة أمام الجزيرة بطل الدوري تغسل أحزان الجماهير والجهاز الفني والإداري للنادي الغاضبين من نتيجة الجولة الأولى.
وقال في المؤتمر التقديمي لمباراة الجزيرة بأن الفريق بأكمله استلهم الدرس بشكل جيد من الخسارة الكبيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري في الأيام القليلة الماضية عمل على تهيئة اللاعبين للمباراة الصعبة أمام الجزيرة والاستفادة من الخسارة للعمل بقوة من أجل تغيير الصورة السلبية والظهور بشكل إيجابي في اللقاء.
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وعن الغيابات التي سيعاني منها الفريق قال: سيغيب عنا ثنائي الجزيرة حميد الماس وعبدالله ناصر بسبب عقد الإعارة مع الجزيرة، وهي فرصة لمجموعة من اللاعبين لفرض أنفسهم على التشكيل الرسمي للفريق.