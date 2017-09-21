كاميلي: استفدنا من درس الوحدة القاسي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أشاد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بموقف لاعبيه بعد الخسارة القاسية أمام الوحدة في افتتاحية الدوري بخماسية نظيفة، مبيناً أنهم وعدوه بتقديم مباراة جيدة أمام الجزيرة بطل الدوري تغسل أحزان الجماهير والجهاز الفني والإداري للنادي الغاضبين من نتيجة الجولة الأولى.

وقال في المؤتمر التقديمي لمباراة الجزيرة بأن الفريق بأكمله استلهم الدرس بشكل جيد من الخسارة الكبيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري في الأيام القليلة الماضية عمل على تهيئة اللاعبين للمباراة الصعبة أمام الجزيرة والاستفادة من الخسارة للعمل بقوة من أجل تغيير الصورة السلبية والظهور بشكل إيجابي في اللقاء.

وحول إصراره على اختيار أربعة أجانب ذوي ميول هجومية دافع كاميلي عن نفسه وقال، بأنه اهتم بالمنظومة الدفاعية للفريق ولدى اللاعبين، جميعاً واجبات دفاعية فكرة القدم تبدأ من مرحلة الدفاع، ولكن الفريق ظهر بشكل سيئ أمام الوحدة وهذا لا ينطبق فقط على لاعب أو اثنين بل كل الفريق، وهي مباراة قد انتهت وأمامنا مواجهة كبيرة ومهمة، لكي يثبت اللاعبون بأن لديهم الأفضل ليقدموه.

وعن الغيابات التي سيعاني منها الفريق قال: سيغيب عنا ثنائي الجزيرة حميد الماس وعبدالله ناصر بسبب عقد الإعارة مع الجزيرة، وهي فرصة لمجموعة من اللاعبين لفرض أنفسهم على التشكيل الرسمي للفريق.