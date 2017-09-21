برادة: نواجه «العنابي» بهدف «رد الاعتبار»

مراد المصري (دبي)
أكد المغربي عبد العزيز برادة، صانع ألعاب النصر، أن مواجهة الوحدة يوم غدٍ في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، تحمل هدف رد الاعتبار، سواء لتعويض الانطلاقة المتعثرة نسبياً بالتعادل مع الشارقة، أو الثأر من خسارة نهائي كأس رئيس الدولة أمام «العنابي» في ختام الموسم الماضي.
وجاء حديث برادة مع ختام تدريبات النصر لمواجهة الوحدة، وذلك وسط حالة تأهب من الفريق الذي استعد على فترتين صباحية ومسائية، ويسعى لتدارك الأمور مبكراً بعد التعادل أمام الشارقة.
وأوضح برادة أن خسارة نهائي كأس رئيس الدولة أمام الوحدة تمنح فريقه دافعاً إضافياً، وقال: الخسارة بثلاثية في نهائي كأس رئيس الدولة لم تكن سهلة أبداً، تقبلنا تلك الخسارة بصعوبة ونريد أن نعوض في مسابقة الدوري عبر الحصول على ثلاث نقاط مهمة من منافس قوي.
وأكد برادة أن النصر يدخل الموسم الجاري بكل جدية في جميع المباريات وليس أمام الوحدة فقط، وقال: لم نكن محظوظين بالتعادل أمام الشارقة، ربما النتيجة لا تعكس الأداء الذي قدمناه، ولكن أمامنا فرصة للتعويض فيما تبقى من مشوار هذا الموسم.
وأوضح برادة أن «العميد» لم ينجح في التسجيل في مباراة الشارقة الأسبوع الماضي بسبب الطريقة الدفاعية التي اعتمدها المنافس طوال دقائق اللقاء، واعتماده على وغلق المساحات بأكبر عدد من اللاعبين، وقال: واجهنا صعوبة في الوصول إلى المرمى بسبب التكتل الدفاعي، حاولنا التنويع في اللعب لفك الحصار لكن دون جدوى، لذا لم نخلق العديد من الفرص ولم نسدد كثيراً في اتجاه المرمى بشكل مؤثر وصحيح، ويجب أن نعترف أن التعادل بطعم الخسارة بالنسبة لنا، ولم نملك خياراً في الجولة المقبلة إلا الفوز للتدارك واستعادة الثقة للفريق وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المطلوبة التي تسعد الجماهير. ... المزيد