برادة: نواجه «العنابي» بهدف «رد الاعتبار»

مراد المصري (دبي)

أكد المغربي عبد العزيز برادة، صانع ألعاب النصر، أن مواجهة الوحدة يوم غدٍ في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، تحمل هدف رد الاعتبار، سواء لتعويض الانطلاقة المتعثرة نسبياً بالتعادل مع الشارقة، أو الثأر من خسارة نهائي كأس رئيس الدولة أمام «العنابي» في ختام الموسم الماضي.

وجاء حديث برادة مع ختام تدريبات النصر لمواجهة الوحدة، وذلك وسط حالة تأهب من الفريق الذي استعد على فترتين صباحية ومسائية، ويسعى لتدارك الأمور مبكراً بعد التعادل أمام الشارقة.

وأوضح برادة أن خسارة نهائي كأس رئيس الدولة أمام الوحدة تمنح فريقه دافعاً إضافياً، وقال: الخسارة بثلاثية في نهائي كأس رئيس الدولة لم تكن سهلة أبداً، تقبلنا تلك الخسارة بصعوبة ونريد أن نعوض في مسابقة الدوري عبر الحصول على ثلاث نقاط مهمة من منافس قوي.

وأكد برادة أن النصر يدخل الموسم الجاري بكل جدية في جميع المباريات وليس أمام الوحدة فقط، وقال: لم نكن محظوظين بالتعادل أمام الشارقة، ربما النتيجة لا تعكس الأداء الذي قدمناه، ولكن أمامنا فرصة للتعويض فيما تبقى من مشوار هذا الموسم.