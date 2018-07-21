رامز دندن : حماية البيانات توفر فرصة كبيرة للمؤسسات لتحديث أنظمتها والاستفادة منها

أبوظبي (الاتحاد)

يرى رامز دندن المسؤول التكنولوجي لدى مايكروسوفت الخليج، أنه لا ينبغي النظر للامتثال إلى اللوائح العامة لحماية البيانات باعتباره عائقاً، بل إنه يوفر في نهاية المطاف فرصة كبيرة للمنظمات لتحديث أنظمتها والاستفادة الأمثل من البيانات، وهذا بدوره ينتج نهجاً جديداً يسهم في تميز الشركات وتحسين مستواها الأمني بشكل كبير.

وشدد على ضرورة احترام وحماية خصوصية البيانات الشخصية بغض النظر عن مكان إرسالها أو معالجتها أو تخزينها. وقال إن آثار التشريع الأوروبي لحماية البيانات كبيرة وسيكون له تأثير كبير ليس فقط على المنظمات الخاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى على صعيد المنظمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط التي تخدم أو تتعامل مع الاتحاد. ونوه بأن اللوائح العامة لحماية بيانات الأفراد تتيح ميزات تحكم كبيرة توازي ما تفعله الشركات المتطورة مع بياناتها، فهي تجمع بين عدد من المفاهيم المختلفة بما في ذلك الحق في تصحيح البيانات، والقدرة على اتخاذ القرارات التي تتضمن حق العملاء في الاحتفاظ بسجلات أو الامتناع، فضلاً عن تفاصيل ما يتم القيام به مع البيانات المذكورة. وعن مبادرات الشركة في مجال الامتثال، قال رامز: نركز دائما في مايكروسوفت على تلبية وتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نعمل باستمرار لتطوير امتثالنا لمعايير مثل ISO أو GDPR، لذا وضعت مايكروسوفت تقليد الامتثال الذي يعطي العملاء الأدوات التي يحتاجونها للامتثال لمجموعة اللوائح، ولا يزال اهتمام مايكروسوفت واضح من خلال التحضير الخاص بأثر اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR وكيف تقوم الشركة بإعطاء الأولوية من خلال توفير أفضل تكنولوجيا سحابية مع أفضل حلول الامتثال. وأضاف أن مايكروسوفت لديها فهم فريد من نوعه كشركة معالجة بيانات وأيضاً كمزودة لأنظمة العملاء، حيث تعمل كشركة معالجة بيانات بحفظ بيانات العملاء الخاصة تماماً كما يحدث في بيانات بطاقات الائتمان، وبما أنها تعمل في مجال الحوسبة السحابية فهي تقوم بتوفير أنظمة العملاء، وبالتالي تقوم معالجة بيانات العملاء نيابة عن عملائها وكذلك الحكومات. ونوه بأنه سيكون لهذه اللوائح تأثير كبير على الشركات من حيث العملاء والشراكات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود ذلك أيضاً لما تتمتع بها الدولة والشركات القائمة هنا بعلاقات تجارية مع أوروبا، لذلك سيكون من الأفضل للشركات ضمان توافقها مع اللوائح العامة لحماية البيانات، ولتضمن المنظمات والشركات تحقيق الامتثال الكامل للوائح العامة لحماية البيانات وضمان حماية نفسها، يمكنها الالتحاق بالشركاء المتوافقين مع تلك اللوائح بهدف ضمان الحصول على الاعتراف الرسمي، وكذلك التمتع بجميع الميزات والخدمات التي تنطوي تحت هذه البنود.