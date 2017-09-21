ريجيكامب: هدفنا الفوز داخل وخارج ملعبنا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة أن هدف فريقه هو الفوز داخل أو خارج ملعبه هذا الموسم، مبيناً أنه ليس مهتماً أين يلعب لكن همه الأكبر أن يحقق لاعبوه الانتصارات وأنه على ثقة من قدرتهم على ذلك، مشيراً إلى أن من يريد الفوز بالبطولات عليه أن يكسب كل المباريات.

وعلق ريجيكامب مازحاً على احتفال فريقه بعيد ميلاده، وقال: سأهديهم كعكة بعد كل انتصار، أنا سعيد بروح الفريق الواحد وهذا ما نركز عليه في العمل.

وتابع: قدمنا مباراة بالجولة الأولى وحققنا فوزاً كبيراً وضعنا في الصدارة، وهذا يعزز ثقة الفريق بنفسه ويمنحه دفعة للأمام، لكن مع ذلك فإن مباراتنا مع دبا أصبحت من الماضي، وعلينا أن نركز على القادم لأنه الأهم، ونحن نواجه فريقاً جيداً ويقوده مدرب صاحب قدرات وكفاءة ودرب من قبل مستويات عالية في أوروبا، وبالتأكيد قمنا بتحليل أداء النصر في آخر مباراتين، المواجهة مهمة للنصر خاصة أنها على ملعبه، وسيحاول تشكيل ضغط علينا، ولكن هذه الأمور لا تغير أي شيء بالنسبة لنا، وسأعطي اللاعبين المعلومات الخاصة بالمنافس، وفريقي سيكون جاهزاً 100%.

وأكد ريجيكامب أن كرة القدم تعتمد على الجماعية، وأن اللاعبين مطالبين بمساعدة بعضهم، وتقبل أخطاء زملائهم، لأنه لا يوجد أحد كامل وكل شخص معرض للخطأ نخطئ.

وقال: وجهة نظري تختلف فيما يخص التوازن الدفاعي، والفريق الذي يريد أن يكون قوياً، لابد أن يدافع كمجموعة واحدة ويهاجم كمجموعة، ولا يمكن أن نفرق بين لاعبين الدفاع والهجوم، وأعتقد بعد نتيجة 5 على دبا، كان هناك حالة استرخاء وتكلمت مع اللاعبين، هذه النتيجة من الماضي ولن تؤثر على مباراتنا أمام النصر لن كل مباراة منفصلة عن الأخرى.

كان لاعبو فريق الوحدة والجهاز الإداري قد احتفلوا بعيد ميلاد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق الذي أطفأ الشمعة الـ42 أمس الأول، وسبقت الاحتفالية، الحصة التدريبية المسائية على استاد آل نهيان بأبوظبي، استعداداً لمباراة النصر غداً، وأقيمت التدريبات في أجواء رائعة للغاية.