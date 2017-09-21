ريجيكامب: هدفنا الفوز داخل وخارج ملعبنا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة أن هدف فريقه هو الفوز داخل أو خارج ملعبه هذا الموسم، مبيناً أنه ليس مهتماً أين يلعب لكن همه الأكبر أن يحقق لاعبوه الانتصارات وأنه على ثقة من قدرتهم على ذلك، مشيراً إلى أن من يريد الفوز بالبطولات عليه أن يكسب كل المباريات.
وعلق ريجيكامب مازحاً على احتفال فريقه بعيد ميلاده، وقال: سأهديهم كعكة بعد كل انتصار، أنا سعيد بروح الفريق الواحد وهذا ما نركز عليه في العمل.
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وأكد ريجيكامب أن كرة القدم تعتمد على الجماعية، وأن اللاعبين مطالبين بمساعدة بعضهم، وتقبل أخطاء زملائهم، لأنه لا يوجد أحد كامل وكل شخص معرض للخطأ نخطئ.
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كان لاعبو فريق الوحدة والجهاز الإداري قد احتفلوا بعيد ميلاد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق الذي أطفأ الشمعة الـ42 أمس الأول، وسبقت الاحتفالية، الحصة التدريبية المسائية على استاد آل نهيان بأبوظبي، استعداداً لمباراة النصر غداً، وأقيمت التدريبات في أجواء رائعة للغاية.