برنامج خاص لتجهيز مبخوت لقيادة الجزيرة أمام دبا

مصطفى الديب (أبوظبي)

خاض علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الوطني برنامجاً تدريبياً خاصاً، استعداداً للقاء فريقه غداً أمام دبا الفجيرة، وخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية مساء أمس الأول.

ويأتي برنامج مبخوت في إطار سعي الجهاز الفني للتعامل بحذر مع اللاعبين الدوليين، خصوصاً أنهم لم يتواجدوا خلال فترات كثيرة بمعسكر الفريق، استعداداً للموسم الجديد، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً.

في الشأن نفسه خاض عدد كبير من لاعبي «فخر أبوظبي» تدريبات خاصة بصالة الحديد بفندق قصر الإمارات، قبل بداية التدريب الأساسي، استعداداً للقاء الغد.

وقبل بداية التدريب الأساسي حرص الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات على الاجتماع مع اللاعبين للحديث معهم حول المباراة، فضلاً عن الحديث حول الأدوار المنوطة لكل لاعب بالفريق، في ظل عدم الرغبة في تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة عجمان الأولى بالدوري.