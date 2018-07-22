«الحزام والطريق».. شراكة المكاسب الوطنية

محمد كركوتي [email protected]‭

الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين لن تكون عابرة. لماذا؟ لأنها تستند أساساً إلى مقومات موجودة بين البلدين. وفي مقدمة هذه المقومات، الانفتاح الذي اعتمدته الإمارات استراتيجية أصيلة لحراكها الاقتصادي والتنموي العام. والأمر كذلك على الجانب الصيني.

كما أن أرضية الاستراتيجية الشاملة تسندها حقيقة أن بكين هي الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في العام الماضي 53.3 مليار دولار. إلى جانب طبعاً، أوجه التعاون الموجود أصلاً في مجالات مختلفة على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

من هنا يمكن النظر برؤية واسعة الأفق، إلى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تم التوقيع عليها في ختام زيارة فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

اللافت في إعلان هذه الشراكة، تلك الدلالات التي طرحتها مبادرة «الحزام والطريق». وكما هو معروف تستهدف بكين من ذلك خلق «طريق حرير» جديدة للتجارة مع العالم، عبر ربط الصين بالقارة الأوروبية. وبدأ شكل من أشكال هذا المخطط قبل عام تقريباً، عندما انطلق قطار تجاري من الصين إلى لندن، في رحلة قطعت 11999 كليو متراً، واستغرقت 18 يوماً، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء هذه الطريق. والشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الإمارات والصين، ستكون بمثابة دفع جديد لتجارة عالمية من نوع جديد-قديم، تضيف مزيداً من المكاسب لكل أطرافها.

مع التأكيد هنا أن الإمارات تتمتع بأهم المواقع العالمية على صعيد التصدير وإعادة التصدير، والخدمات التجارية عالية الجودة المصاحبة لمثل هذا الحراك.