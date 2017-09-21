الوصل - الإمارات «عقدة تعادلات زعبيل»

دبي (الاتحاد)
منذ انتصاره «العريض» بنتيجة 4-1 أمام ضيفه الإمارات في الدور الثاني لموسم 2011- 2012، طاردت عقدة «ملعب زعبيل» صاحب الدار «الوصل» خلال أربع مواجهات جمعته مع «الصقور» في دوري الخليج العربي على الملعب ذاته، انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي 1-1 موسم 2013- 2014، والتعادل 2-2 في الدور الثاني 2014- 2015، و1-1 في 2015- 2016، و2016- 2017 الموسم الماضي على التوالي.
ومع تجدد المواجهة بين الطرفين الليلة ستكون نتيجة التعادل -غير مقبولة- في ظل بحث «الإمبراطور» و«الصقور» عن الفوز الأول، بعد التعادل الإيجابي للوصل أمام مضيفه العين 2-2 في الجولة الأولى، وفقدان الإمارات لتقدمه أمام الظفرة بالتعادل 3-3، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة بدت مرضية في الظهور الأول.
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النقبي: الفوز مطلبنا الرئيس
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