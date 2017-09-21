الوصل - الإمارات «عقدة تعادلات زعبيل»

دبي (الاتحاد)

منذ انتصاره «العريض» بنتيجة 4-1 أمام ضيفه الإمارات في الدور الثاني لموسم 2011- 2012، طاردت عقدة «ملعب زعبيل» صاحب الدار «الوصل» خلال أربع مواجهات جمعته مع «الصقور» في دوري الخليج العربي على الملعب ذاته، انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي 1-1 موسم 2013- 2014، والتعادل 2-2 في الدور الثاني 2014- 2015، و1-1 في 2015- 2016، و2016- 2017 الموسم الماضي على التوالي.

ومع تجدد المواجهة بين الطرفين الليلة ستكون نتيجة التعادل -غير مقبولة- في ظل بحث «الإمبراطور» و«الصقور» عن الفوز الأول، بعد التعادل الإيجابي للوصل أمام مضيفه العين 2-2 في الجولة الأولى، وفقدان الإمارات لتقدمه أمام الظفرة بالتعادل 3-3، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة بدت مرضية في الظهور الأول.

وخلافاً للأدوار المرتقبة من نجوم الفريقين بقيادة البرازيلي ليما في الوصل، والأرجنتيني سباستيان ليتو في الإمارات، تحمل مباراة الليلة طابعاً خاصاً للثنائي سلطان المنذري «الحارس البديل» في صفوف «الإمبراطور»، والذي يستعد لخوض مباراته الرسمية الأولى في دوري الخليج العربي كأساسي بعد مشاركته بديلاً ليوسف الزعابي المصاب في مباراة الجولة الماضية، في المقابل يغيب أحمد الشامسي لاعب وسط «الصقور» أمام فريقه السابق بسبب شروط الإعارة، بعد مشاركته بديلاً في الدقائق الأخيرة أمام الظفرة.

النقبي: الفوز مطلبنا الرئيس