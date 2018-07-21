«مواصفات» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الصربية في قطاع الجودة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اتفاقية تعاون فني مع نظيرتها في جمهورية صربيا، في العاصمة بلغراد، في مجالات المواصفات والمقاييس والاعتماد والجودة، بهدف الارتقاء بتقديم الخدمات الفنية إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل انسيابية حركة السلع والبضائع بين البلدين.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حيث نوه بعمق العلاقات الإماراتية الصربية، بالصورة التي تدعم القطاع التجاري والاستثماري.

وأكد عبد الله المعيني أنه جرى على هامش توقيع الاتفاقية، التشاور حول إمكانية تسهيل التبادل التجاري من خلال الاهتمام بمجال المواصفات والمقاييس، بالصورة التي تعزز من جودة السلع والمنتجات.

وأكد أن الاتفاقية الثنائية تعد بمثابة خطوة لتمهيد ومواءمة المتطلبات والمواصفات بين البلدين، ما يسهل من عمليات الاعتراف المتبادل بأنظمة والشهادات الصادرة من أنظمة الدولتين.

وأضاف أن الهيئة تسرع الخطى بصورة مستمرة من أجل ترويج خدماتها لدى القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والمهتمين في الداخل والخارج، من خلال عرض الأنظمة واللوائح الفنية وما تحقق من منجزات في قطاعات متنوعة، وأثر ذلك على تسهيل انسيابية حركة السلع والبضائع المستوردة إلى الإمارات من الخارج أو المعاد تصديرها إلى خارج الدولة عبر منافذنا المختلفة.

وتتضمن الاتفاقية تطوير آليات للتعاون الفني في مجالات الجودة، وبرامج تقويم المطابقة، والمقاييس، معتبراً سعادته أن مذكرات التعاون التي أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع الجانب الصربي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة في جمهورية صربيا، بما يتماشى مع متطلبات الأنظمة الإماراتية المطبقة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ وتم البدء في تفعيل آليات العمل المشترك بين الهيئة والجانب الصربي، خصوصاً في قطاعات فنية متخصصة.