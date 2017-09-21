الظفرة - الشارقة ذكرى «الانتصار اليتيم»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
باستثناء مواجهة واحدة فقط، نجح فيها الظفرة في تخطى الشارقة بنتيجة 2-0 وجرت في المرحلة الثانية من موسم 2014-2015 إلا أن جميع اللقاءات الأخرى التي جمعت «فارس الغربية» على أرضه مع «الملك» ببطولة الدوري في عهد الاحتراف كانت نتيجتها تصب في مصلحة الأخير، والذي كان يعود من استاد حمدان بن زايد إما متعادلاً أو فائزاً، وهو الأمر الذي لن يرضاه الظفرة مساء اليوم، خاصة أنه لم يظفر في مواجهتيه أمام الشارقة الموسم الماضي سوى بنقطة يتيمة فقط، إثر خسارته مباراة المرحلة الأولى بنتيجة 1-2 فيما تعادل على أرضه المرحلة الثانية دون أهداف.
على الطرف الآخر يسعى الشارقة اليوم وفي المواجهة رقم 21 التي تجمع الفريقين ببطولة الدوري إلى معادلة الظفرة في عدد الانتصارات، ذلك لأن الظفرة سبق له تحقيق الفوز في 7 مواجهات مقابل 6 «للملك»، فيما تعادلا في 7 مواجهات أخرى، وهو ما سيجعل الرقم 7 حاضراً وبقوة لدى الفريق الضيف.
|
سعيد الكثيري: تقارب المستوى يزيد الإثارة
|