الظفرة - الشارقة ذكرى «الانتصار اليتيم»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

باستثناء مواجهة واحدة فقط، نجح فيها الظفرة في تخطى الشارقة بنتيجة 2-0 وجرت في المرحلة الثانية من موسم 2014-2015 إلا أن جميع اللقاءات الأخرى التي جمعت «فارس الغربية» على أرضه مع «الملك» ببطولة الدوري في عهد الاحتراف كانت نتيجتها تصب في مصلحة الأخير، والذي كان يعود من استاد حمدان بن زايد إما متعادلاً أو فائزاً، وهو الأمر الذي لن يرضاه الظفرة مساء اليوم، خاصة أنه لم يظفر في مواجهتيه أمام الشارقة الموسم الماضي سوى بنقطة يتيمة فقط، إثر خسارته مباراة المرحلة الأولى بنتيجة 1-2 فيما تعادل على أرضه المرحلة الثانية دون أهداف.

على الطرف الآخر يسعى الشارقة اليوم وفي المواجهة رقم 21 التي تجمع الفريقين ببطولة الدوري إلى معادلة الظفرة في عدد الانتصارات، ذلك لأن الظفرة سبق له تحقيق الفوز في 7 مواجهات مقابل 6 «للملك»، فيما تعادلا في 7 مواجهات أخرى، وهو ما سيجعل الرقم 7 حاضراً وبقوة لدى الفريق الضيف.

وستسلط الأنظار على الحضور الفني الذي سيقدمه أجانب الفريقين وبالأخص الشارقة الذي لم يكمل عقد الرباعي الأجنبي قبيل مباراة اليوم، إذ ستكون عناصره الثلاثة أمام تحدي التكيف بشكل كبير مع أجواء الفريق، وعلى العكس من ذلك فإن لاعبي الظفرة الأجنبيين الذين تم التعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية إيلتون ألميدا ومهند كرار كانا قد قطعا شوطاً كبيراً في رحلة التجانس مع زملائهما خلال الفترة الماضية.

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