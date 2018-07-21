«اللولو» تفتتح فرعاً جديداً في السعودية

الرياض (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو الإماراتية، مؤخراً، فرعاً جديداً في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ليصل بذلك إجمالي فروعها في السعودية إلى 13 فرعاً، و150 على مستوى العالم.

حضر الافتتاح، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس إبراهيم العمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية، ونائبه إبراهيم السويل، ويوسف علي مسليام، رئيس مجلس إدارة اللولو، وأشرف علي مسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، وسيفي رباوالا، رئيسها التنفيذي، وشهيم محمد، مدير إدارة مجموعة اللولو في السعودية.

يقع الفرع الجديد في مول أطياف الجديد في اليرموك، والذي تم افتتاحه حديثاً، ويمتد هذا الهايبرماركت على مساحة تبلغ 220 ألف قدم مربعة، ويعد الفرع الأكبر للمجموعة في المملكة.

وقال يوسف علي مسليام، في بيان، أمس: «نحن سعداء للغاية بافتتاح فرعنا رقم 150 عالمياً، والمتجر الثالث عشر في المملكة العربية السعودية، وأنني على يقين أن المتسوقين هنا سيسعدون بتجربة التجزئة الجديدة التي أطلقناها من خلال منتجاتنا ذات الجودة العالمية وموظفينا المتحمسين لمساعدتهم، يعتبر اللولو هو الوجهة الأكثر تفضيلاً لمختلف الجنسيات، ونواصل الحفاظ على هذه الهوية مع متجرنا الجديد».

وعن خطط التوسع للمجموعة، قال يوسف علي «نشهد فرص نمو هائلة في المملكة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من رؤية عام 2030 من خلال زيادة وجودنا وتوسعنا هنا. ونخطط لافتتاح 15 فرعاً أخرى حتى عام 2020 باستثمارات تبلغ ﻣﻟﯾﺎر ريال ﺳﻌودي، منها 5 أفرع هذا اﻟﻌﺎم. ويشمل ذلك ثلاثة متاجر هايبرماركت في الرياض، ثم متجر في كل من تبوك والدمام. ويعد ذلك جزءاً من استثماراتنا في المملكة التي تبلغ مليار ريال سعودي حتى الآن».

وبالنسبة لسياسة السعودة والتدريب، قال: «في الوقت الحالي، قمنا بتوظيف أكثر من 3000 مواطن سعودي في مجموعتنا، 40% منهم في إطار سياسة السعودة، وهدفنا هو توفير 6000 فرصة عمل للمواطنين السعوديين بحلول نهاية عام 2020. لدينا برنامج تدريبي متعدد المستويات، متطور وفعال للغاية، لا نقوم من خلاله فقط بتدريبهم هنا، ولكن يتم أيضا إرسال موظفينا المحليين إلى مناطق أعمالنا الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند للتدريب في مختلف الإدارات. كما أننا على اتصال مع المؤسسات المهنية السعودية والجامعات في هذا الصدد».

وأضاف يوسف علي: «فضلاً عن التوسع في قطاع التجزئة، فإننا نستثمر 200 مليون ريال سعودي أخرى في إنشاء مركز جديد للبيع بالجملة واللوجستيات بمساحة مليون قدم مربعة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.