ميسي يحطم نفسه!

برشلونة (أ ف ب)

واصل الأسطورة ليونيل ميسي عزف سيمفونياته الكروية مع ناديه البارسا، وتحطيم أرقامه القياسية التي يعجز القادمون من بعده مجاراتها أو مجرد التفكير في تحطيمها، بتسجيله رباعية في مرمى إيبار في الدوري الإسباني.

ويبدو أن الساحر الأرجنتيني أدرك تلك الحقيقية فقرر أن يحطم بنفسه تلك الأرقام، ليكون كالقاضي الذي يصدر الحكم وهو أيضاً الجلاد الذي ينفذه، فهو من يحطم الأرقام ويبتعد بها وهو من يقرر تحطيمها.

رفع ميسي رصيده إلى 9 أهداف في 5 مباريات في الدوري و12 هدفاً في 8 مباريات هذا الموسم، 358 هدفاً في الدوري الإسباني، 300 هدف في ملعب كامب نو و519 هدفاً في 591 مباراة مع برشلونة.

وحقق «البرغوث» أفضل بداية له مع برشلونة في الليجا، بعد موسم 2011-2012، عندما سجل 8 أهداف في أول 5 مباريات، كما سجل رابع سوبر هاتريك في الليجا، بعد رباعياته في مرمى أوساسونا وإسبانيول وفالنسيا.