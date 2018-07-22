عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من أجل تقديم خدمات تجديد الرخص والتصاريح الاقتصادية عبر مشروع «النافذة الواحدة»، لتسهيل رحلة المتعامل وزيادة رضا المتعاملين وأفراد المجتمع.

ووقع الاتفاقية كل من علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة يافع عيد الفرج، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، وسط التأكيد على توحيد جهود تعزيز الربط الإلكتروني ورفع وتيرة العمل الحكومي.

وشدّد علي عيسى النعيمي على أهميّة توطيد أطر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في شتى المجالات التي تخدم مسيرة التميّز والريادة في العمل الحكومي بما يتواءم و«رؤية عجمان 2021»، مضيفاً: «يمثل التعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري دفعة قوية باتجاه تعزيز الربط الإلكتروني، الذي يمهد الطريق أمام تقديم أفضل الخدمات الحكومية الداعمة لمسار التنمية الاقتصادية، من خلال رفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية والارتقاء بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال، وصولاً بالإمارة إلى مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار محلياً وإقليمياً.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة وضمان تحقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية، مع التركيز على ضمان استمرارية تقديم الخدمات.

وتتطّلع الدائرتان، إلى زيادة رضا المتعاملين عبر توسيع قنوات التواصل من خلال الربط الإلكتروني، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بخدمات الرخص والتصاريح الاقتصادية.