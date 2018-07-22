عجمان (الاتحاد)
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من أجل تقديم خدمات تجديد الرخص والتصاريح الاقتصادية عبر مشروع «النافذة الواحدة»، لتسهيل رحلة المتعامل وزيادة رضا المتعاملين وأفراد المجتمع.
ووقع الاتفاقية كل من علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة يافع عيد الفرج، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، وسط التأكيد على توحيد جهود تعزيز الربط الإلكتروني ورفع وتيرة العمل الحكومي.
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وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة وضمان تحقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية، مع التركيز على ضمان استمرارية تقديم الخدمات.
وتتطّلع الدائرتان، إلى زيادة رضا المتعاملين عبر توسيع قنوات التواصل من خلال الربط الإلكتروني، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بخدمات الرخص والتصاريح الاقتصادية.