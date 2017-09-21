الاتحاد والهلال قمة «العودة والانطلاقة»

مراد المصري (دبي)

سيكون دوري المحترفين السعودي على الموعد الليلة مع قمة غير عادية، تجمع اتحاد جدة مع الهلال على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة، في أبرز مباريات الجولة الرابعة للمسابقة، وهي المباراة التي اتخذت على مدار العقود الماضية اهتماماً كبيراً تزايد في السنوات الأخيرة.

وسيكون عنوان المواجهة بين تأكيد انطلاقة «الزعيم» الهلالي القوية الذي حصد النقاط الكاملة في أول 3 مباريات، ليتواجد على القمة برصيد 9 نقاط، فيما لم يعرف «العميد» الاتحادي الاستقرار محققاً فوزاً واحداً وخسر مرتين، ليكون سعيه مضاعفاً للتعويض في هذه المباراة.

وتمثل المباراة صراعاً خاصاً بين الناديين باعتبارهما يمثلان قمة الكرة السعودية، مع ابتعاد النصر والأهلي في السنوات الماضية، حيث يمتلك الفريقان أفضل العناصر علي مستوى الكرة السعودية، التي تعيش طفرة التأهل لكأس العالم، إضافة إلى أفضل العناصر المحترفة.

وتعد كفة الهلال راجحة في هذه المباراة نظراً لمعنوياته المرتفعة، خصوصاً بعد صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، المسابقة التي يتطلع لاستعادة لقبها الغائب منذ فترة طويلة، لكن جماهير الاتحاد ستشكل سنداً كبيراً للفريق الساعي للثأر من خسارته أمام الهلال في إياب المسابقة الموسم الماضي، حيث حملت المباراة الكثير من الإثارة مع اتهام الهلال بتسجيل هدف، بينما كان لاعب من الاتحاد مصاباً.