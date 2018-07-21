أبوظـبي تستعرض مقوماتها السياحية والترفيهيـة في المملكـة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جولتها الترويجية السنوية في المملكة المتحدة، حيث سلطت الضوء على المنتجات والمعالم والبرامج الترفيهية السياحية والثقافية المتميزة في مختلف أرجاء الإمارة.

واستقطبت الجولة، التي أقيمت مؤخراً في مدينتي تشيستر ولندن تحت رعاية «الاتحاد للطيران» و«تجارب ياس»، 120 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في المملكة المتحدة الذين تعرفوا عن قرب على الوجهة السياحية من خلال التواصل المباشر مع 15 من الشركاء والجهات العاملة بقطاع السياحة في أبوظبي.

واستمع الحضور لشرح شامل عن المدينة الترفيهية الجديدة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المقرر افتتاحها يوم 25 يوليو في جزيرة ياس والتي تضم 6 مناطق توفر تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب أحدث الفنادق والمنتجعات ومعالم الجذب في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة.

وشهد برنامج الجولة في كلا المدينتين حفل استقبال تبعه عروض تقديمية من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للطيران وتجارب ياس، ثم لقاءات واجتماعات مع الشركاء، قبل إجراء سحب على جوائز قيمة، حيث فاز 13 من الوكلاء بعطلات في أبوظبي عقب إجابتهم عن أسئلة اختبرت معلوماتهم عن الإمارة.

وضم وفد أبوظبي في الجولة كلاً من «أنانتارا للفنادق والمنتجعات» والمغامرات العربية/‏‏‏‏مغامرات الخليج و«دوسيت ثاني» و«قصر الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فيرمونت باب البحر» و«جراند حياة أبوظبي» وهلا أبوظبي (الاتحاد للعطلات) و«بارك حياة أبوظبي» و«الريتز كارلتون أبوظبي» و«روتانا للفنادق والمنتجعات» و«سانت ريجيس أبوظبي» و«منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات» و«ذا ايديشن أبوظبي» و«تجارب ياس».

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نشكر شركاءنا على دورهم في نجاح هذه الجولة الترويجية. حيث أبدى الوكلاء ومنظمو الرحلات السياحية في المملكة المتحدة إعجابهم بالشواطئ الجميلة والتراث الثقافي والتجارب الترفيهية في أبوظبي. ونثق أن الجولة قد ساهمت في تزويدهم بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على تقديم وجهتنا السياحية لعملائهم بأفضل صورة ممكنة، وتشجيعهم على استكشاف تجاربها الاستثنائية، بالتزامن مع طرح عروض وباقات صيفية رائعة قبل موسم الذروة السياحية في فصل الشتاء. وتستقطب أبوظبي إقبالاً متزايداً من الزوار منذ مطلع العام الجاري، وندعو وكلاء السفر ومنظمي العطلات لمواصلة العمل للمحافظة على زخم هذا النمو السياحي في المملكة المتحدة التي نضعها ضمن أسواقنا الرئيسية ذات الأولوية».

وتعتبر المملكة المتحدة الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي والذي ارتفع بنسبة 13% خلال العام 2017 ليبلغ 270 ألف نزيل. واستمرت توجهات النمو في الربع الأول من العام الجاري مع زيادة عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.