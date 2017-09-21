«طوارئ الآسيوي» ترفض طلب الإمارات بنقل تصفيات آسيا للناشئين

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الآسيوي، رفض طلب اتحاد الكرة، وعدم التدخل بنقل أو تأجيل مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16، والتي تستضيفها الدوحة، وانطلقت أمس، كما قررت اللجنة تحويل القضية إلى لجنة الانضباط، للنظر في تخلف الأبيض الإماراتي عن المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 سنة.

جاء ذلك على خلفية تمسك اتحاد الكرة بعدم المشاركة في التصفيات، التي تقام بالدوحة، حيث كان الاتحاد قد أرسل بطلب للأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، يخطره بعدم القدرة على المشاركة في التصفيات، بسبب قطع العلاقات مع دولة قطر، نظراً لاتهامها برعاية الإرهاب، مطالباً بنقل مباريات المجموعة لأرض محايدة أو تأجيلها لوقت آخر.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد هدد بالتصعيد لـ«كاس»، محكمة التحكيم الرياضي، حال رفضت لجنة الطوارئ، طلبه بنقل التصفيات، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أول من أمس.

وعلمت «الاتحاد» أن موقف اتحاد الكرة، كان صعباً للغاية في تلك الأزمة لعدة أسباب، أهمها لجوؤه إلى لجنة «الطوارئ» بالاتحاد الآسيوي، في وقت متأخر، ما كان وراء الإخفاق في تلك الأزمة، حيث كان يجب سلوك هذا الطريق فور تأكيد الأمانة العامة لعدم قدرتها على نقل المنتخب لمجموعة نيبال في التصفيات، قبل أكثر من 10 أيام مضت، بينما كان قرار اللجوء إلى الطوارئ مواكب لانطلاقة التصفيات نفسها في الدوحة مساء أمس، وبالتالي تعذر إصدار أي قرار يتعلق بإيقاف المباريات أو نقلها لأرض محايدة، وهو ما يعني خسارة القضية، وخسارة فرصة لمنتخبنا الوطني للناشئين للمنافسة على بطاقة كأس آسيا تحت 16، المؤهلة لكأس العالم للناشئين، وذلك رغم أن الاتحاد يعد هذا المنتخب منذ 3 سنوات مضت.