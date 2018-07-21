«الدولية للطاقة الذرية» تساعد الأعضاء على توطين سلاسل الإمداد

فيينا (وام)
نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها في العاصمة فيينا، منتدى للدول الأعضاء بمشاركة خبراء من ثلاث منظمات دولية، ناقش أهم التحديات المشتركة التي تواجه الدول في توريد المواد النووية اللازمة لتشغيل مفاعلات الطاقة ودورات الوقود النووي، وبحث سبل إشراك الصناعات الوطنية في توفير المستلزمات، وتوطين سلاسل التوريد النووي.
وناقش ممثلو الدول الأعضاء وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، والأوضاع الوطنية والإقليمية والعالمية بالنسبة لسلاسل التوريد النووي، وتم عرض أفضل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في هذا المجال، ومناقشة الأساليب الاستباقية لتجنب حدوث مشاكل المشتريات، واكتشاف العناصر المقلدة أو دون المستوى التي أدت إلى إيقاف مؤقت للمفاعلات أو تأخير منح تراخيص التشغيل.
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وأكد دوهي هان، مدير شعبة الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء مشاركته في المنتدى، أن «سلسلة الإمداد النووي الموثوقة والقوية والمستدامة هي جزء حيوي لا يتجزأ من نظام صناعة الطاقة النووية العالمي».